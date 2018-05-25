动画电影《风来风去》受邀参加美国国际品牌授权博览会

一年一度的美国拉斯维加斯品牌授权展（Licensing International Expo），日前在曼德勒湾会展中心（Mandalay Bay Convention Center）成功举行。明朗影视公司受邀以中国展团单位形式参展亮相。













本届展会，明朗影视向全球展商推出了动画电影《风来风去》领衔的多部原创动画IP形象，集中展示了意在对标海外知名系列，组合钟馗、后羿、二郎神、哪吒、水浒好汉等为代表的“华夏英雄宇宙”，和恐龙阿风、小龙虾麻辣等拟人化的“神奇动物系列”，代表了公司近年来的最新创作成果。

这些作品，通过个性鲜明的形象再现，民族传统的艺术风格，借势于电影独特的声光表现力，与现代科技力量的嫁接，显示了中国风格与世界潮流融合的独特魅力。





明朗影视立足于用国际语言向全世界观众讲述中国故事，传递普世价值观的运营成果。全球观众，全球市场，是我们运营迄始的出发点和目标。因此，作品的全球营销推广和原创作品的系列化开发全渠道回收便使我们运营的重要课题。在国际团队的指导下，除了做好电影本身的销售外，原创形象为代表的授权开发业务更具迫切。

展会期间，明朗影视与来自世界各地的跨界开发商进行广泛接触，细致介绍产品运营理念与开发路径构想。几天来，《芝加哥》、《音乐之声》的舞台剧负责人，提出了电影《风来风去》进行舞台剧开发的可能性；梦工厂的内容提供商Roby先生对《风来风去》与《二郎神》项目表现出了极大的兴趣，提出了美国发行与第二部合作拍摄联合开发的可行性；来自加州的独立艺术师Jupey与加拿大的独立艺术家Mackenzi被《水果三国》充满“笑果”的故事概念逗得前仰后伏，甚至草拟了原创形象开发计划……真可谓，宾客盈门，应接不暇；时间短短，收获满满。

作为首次参加最权威的国际专业展，明朗影视利用自身综合运营的视野，创造了国际潮流趋势。作为中国年轻新锐创意机构，通过展会这个小小的窗口，明朗影视及《风来风去》等代表作，赢得业界的热烈反响，打造了新一代具有中国风、国际化icon。

如多部中美合拍电影负责人，万达集团合作方、《豆福传》主创Kevin先生对小恐龙阿风形象的评价：“原来，除了成龙李小龙，中国还有这只龙！”