恋爱搞笑漫画《笨拙的上野同学》宣布动画化！





日本漫画家tugeneko创作的恋爱搞笑漫画《笨拙的上野同学》宣布电视动画化。

《笨拙的上野同学》（「上野さんは不器用」）是漫画家tugeneko在白泉社的杂志《Young Animal》上连载的搞笑漫画。讲述的是某中学科学部部长上野，为了向自己暗恋的学弟田中表达爱意，而使用各种自己的奇葩发明发起各种匪夷所思的笨拙告白。单行本最新第4卷将于5月29日发售。

剧情简介

《笨拙的上野同学》故事的主角是天才发明少女上野同学，留着双马尾造型的上野同学精通科学，还有这一颗纯真的少女心，她自己是非常喜欢学校中的男生田中同学，但是自己却无法将心意好好的说出口，虽然平时上野同学是一副很强势的样子，但心里一直想要向田中告白，而且面对田中的时候，上野同学总会用一些稀奇古怪的发明做出一些「暴言」式告白，比如「喝下我的（过滤后的）尿」「我现在下面什么都没穿」 。基本上野同学的每次告白攻略作战都是以失败告终，即便有同学的助攻也是失败，因为田中就是一副榆木疙瘩的样子加上上野同学过于害羞，上野和田中同学的关系并没有实际的变化。

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