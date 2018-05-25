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恋爱搞笑漫画《笨拙的上野同学》宣布动画化！

资讯 十月轻舞 2018年05月25日 08:46
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　　日本漫画家tugeneko创作的恋爱搞笑漫画《笨拙的上野同学》宣布电视动画化

恋爱搞笑漫画《笨拙的上野同学》宣布动画化！ 资讯 第1张

　　《笨拙的上野同学》（「上野さんは不器用」）是漫画家tugeneko在白泉社的杂志《Young Animal》上连载的搞笑漫画。讲述的是某中学科学部部长上野，为了向自己暗恋的学弟田中表达爱意，而使用各种自己的奇葩发明发起各种匪夷所思的笨拙告白。单行本最新第4卷将于5月29日发售。

恋爱搞笑漫画《笨拙的上野同学》宣布动画化！ 资讯 第2张

剧情简介

　　《笨拙的上野同学》故事的主角是天才发明少女上野同学，留着双马尾造型的上野同学精通科学，还有这一颗纯真的少女心，她自己是非常喜欢学校中的男生田中同学，但是自己却无法将心意好好的说出口，虽然平时上野同学是一副很强势的样子，但心里一直想要向田中告白，而且面对田中的时候，上野同学总会用一些稀奇古怪的发明做出一些「暴言」式告白，比如「喝下我的（过滤后的）尿」「我现在下面什么都没穿」 。基本上野同学的每次告白攻略作战都是以失败告终，即便有同学的助攻也是失败，因为田中就是一副榆木疙瘩的样子加上上野同学过于害羞，上野和田中同学的关系并没有实际的变化。

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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