动画《原书·原书使》最后两话延期至12月播出

周三，动画《原书·原书使》官方网站宣布，动画最后两话（第11、12话）的播出日期已经推迟至12月。动画最后两话的播出方式也还没有决定。



此外，动画蓝光版的第3至6卷也确定延期发售。对于蓝光版的延期，官方给出的理由是提高部分话的动画质量。官网特别指出，动画第6、7、9话有大量的修正作业。



延期后各卷的发售日期如下：



第三卷：8月29日（原6月27日）

第四卷：9月28日（原7月27日）

第五卷：10月31日（原8月29日）

第六卷：2019年1月30日（原9月28日）



蓝光版第一卷已经在4月25日发售，第二卷已经在5月30日发售。



动画在今年1月11日开始播出。动画原计划播出12话，但由于种种原因，动画只播出了10话。



动画主要声优如下：



键村叶月 cv 楠木ともり

土御门静 cv 末柄里恵

尤梅里亚·卡赞 cv Lynn

琳·戴维斯 cv 日高里菜

玛利亚·拉什普婷 cv 大津爱理

阿伽蒂·雅莉娅 cv 加隈亚衣

亚瑟·潘德拉贡 cv 上田丽奈

加澄有子 cv 本渡枫

学园长 cv 冈村明美

李雪梅 cv 吉冈麻耶

玛哈卡莉 cv 镰仓有那



楠木ともり是一名17岁的高中三年级女生，这部动画也是她第一次担当主角声优。



fhána将会为动画演唱片头曲，声优上田丽奈将会演唱片尾曲。



动画主要制作人员如下：



原案＆系列构成：松智洋

原案协力：StoryWorks

角色原案：监督

总监督：斋藤久

监督：上田繁

角色设计：森川侑纪

剧本：松智洋、朝浦、门田祐一、金月龙之介

色彩设计：齐藤麻记

美术监督：下元智子

摄影监督：村上优作

编辑：广濑清志

音乐：rionos

音乐制作：Lantis

音响监督：森下广人

音响制作：叶音

动画制作：Hoods Entertainment

出品：《原书·原书使》制作委员会



动画画改编自松智洋原作、StoryWorks著作、监督插画、DASH X文库所属的同名轻小说作品。漫画版由中村尚儁系列构成、山县清継作画。漫画于去年11月起开始在集英社杂志《Jump SQ.》上连载，集英社杂志《Jump SQ.》6月刊刊登了漫画版《原书·原书使》的最终话，宣告这部漫画完结。漫画单行本第二卷既最终卷将在6月4日发售，单行本第一卷在1月4日发售。





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