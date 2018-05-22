原创动画《天狼 Sirius the Jaeger》公开新PV

P.A. Works即将推出一部原创动画《天狼 Sirius the Jaeger》，官方近日公开了新PV影像「猎人篇」、「吸血鬼篇」。观众可以提前了解本作故事大意和剧中角色。
昭和初期，帝都 东京府。怀抱乐器盒的奇妙团体，降临在东京车站。他们是为了狩猎吸血鬼而来的“猎人”。其中有一位尤其冷静、散发出非同寻常气氛的青年。他是狼与人类的混血，被吸血鬼毁灭了故乡的男人，名字叫做尤里。围绕着名为“天狼之匣”的圣柜，与吸血鬼展开死战的尤里等人。他们在战斗的最后得知的真相究竟是……？悠远的恩仇与策谋的螺旋相交错，至极的悬疑动作剧，于此开幕！
【制作团队】
监督：安藤真裕
角色原案：西村绢
系列构成：小柳啟伍
动画角色设计、总作画监督：松浦麻衣、佐古宗一郎
概念设计：竹内志保
音乐：横山克
音响监督：明田川仁
出品：infinite
动画製作：P.A.WORKS
【声优】
尤利：上村祐翔
ミハイル：樱井孝宏
ウィラード：堀内贤雄
ドロテア：森奈奈子
フィリップ：小林裕介
ファロン：武内骏辅
伊庭秀臣：间岛淳司
直江凉子：高桥李依
昭元：田所阳向
エフグラフ：津田健次郎
カーシュナー：子安武人
アガサ：大原沙耶香
クラルヴァイン：飞田展男
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