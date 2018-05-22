原创动画《天狼 Sirius the Jaeger》公开新PV

P.A. Works即将推出一部原创动画《天狼 Sirius the Jaeger》，官方近日公开了新PV影像「猎人篇」、「吸血鬼篇」。观众可以提前了解本作故事大意和剧中角色。

昭和初期，帝都 东京府。怀抱乐器盒的奇妙团体，降临在东京车站。他们是为了狩猎吸血鬼而来的“猎人”。其中有一位尤其冷静、散发出非同寻常气氛的青年。他是狼与人类的混血，被吸血鬼毁灭了故乡的男人，名字叫做尤里。围绕着名为“天狼之匣”的圣柜，与吸血鬼展开死战的尤里等人。他们在战斗的最后得知的真相究竟是……？悠远的恩仇与策谋的螺旋相交错，至极的悬疑动作剧，于此开幕！





【制作团队】

监督：安藤真裕

角色原案：西村绢

系列构成：小柳啟伍

动画角色设计、总作画监督：松浦麻衣、佐古宗一郎

概念设计：竹内志保

音乐：横山克

音响监督：明田川仁

出品：infinite

动画製作：P.A.WORKS





【声优】

尤利：上村祐翔

ミハイル：樱井孝宏

ウィラード：堀内贤雄

ドロテア：森奈奈子

フィリップ：小林裕介

ファロン：武内骏辅

伊庭秀臣：间岛淳司

直江凉子：高桥李依

昭元：田所阳向

エフグラフ：津田健次郎

カーシュナー：子安武人

アガサ：大原沙耶香

クラルヴァイン：飞田展男



