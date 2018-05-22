Hi, 请登录

原创动画《天狼 Sirius the Jaeger》公开新PV

资讯 菜菜 2018年05月22日 19:31

P.A. Works即将推出一部原创动画《天狼 Sirius the Jaeger》，官方近日公开了新PV影像「猎人篇」、「吸血鬼篇」。观众可以提前了解本作故事大意和剧中角色。

原创动画《天狼 Sirius the Jaeger》公开新PV 资讯

昭和初期，帝都 东京府。怀抱乐器盒的奇妙团体，降临在东京车站。他们是为了狩猎吸血鬼而来的“猎人”。其中有一位尤其冷静、散发出非同寻常气氛的青年。他是狼与人类的混血，被吸血鬼毁灭了故乡的男人，名字叫做尤里。围绕着名为“天狼之匣”的圣柜，与吸血鬼展开死战的尤里等人。他们在战斗的最后得知的真相究竟是……？悠远的恩仇与策谋的螺旋相交错，至极的悬疑动作剧，于此开幕！


【制作团队】

 监督：安藤真裕

 角色原案：西村绢

 系列构成：小柳啟伍

 动画角色设计、总作画监督：松浦麻衣、佐古宗一郎

 概念设计：竹内志保

 音乐：横山克

 音响监督：明田川仁

 出品：infinite

动画製作：P.A.WORKS


声优

 尤利：上村祐翔

ミハイル：樱井孝宏

ウィラード：堀内贤雄

ドロテア：森奈奈子

フィリップ：小林裕介

ファロン：武内骏辅

 伊庭秀臣：间岛淳司

 直江凉子：高桥李依

 昭元：田所阳向

エフグラフ：津田健次郎

カーシュナー：子安武人

アガサ：大原沙耶香　

クラルヴァイン：飞田展男


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论