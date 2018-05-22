小说《在异世界开拓第二人生》宣布动画化





日本作家まいん的轻小说作品《在异世界开拓第二人生》宣布电视动画化，预计10月开播。

《在异世界开拓第二人生》「二度目の人生を異世界で」讲述了94岁寿终正寝的主人公功刀莲弥转生异世界，开启了自己第二次的人生故事。该作品在日本最大的小说投稿网站「小説家になろう」点击量超过1亿8900万次。漫画版同时在KADOKAWA的Web网站・Comic Walker上连载中。

动画监督是曾执导《数码宝贝大冒险tri.》的元永庆太郎，系列构成鸿野贵光，脚本鸿野贵光、待田堂子、中村浩二郎以及日暮茶坊。角色人设由高鉾诚负责，动画制作是SEVEN・ARCS・PICTURES。

故事内容

故事的主角是功刀莲弥，某天他遇到了一位自称神的幼女和一堆金发天使，这位幼女通知功刀莲弥恭喜他获得了移居异世界的权利，并且通知功刀莲弥在 94 岁寿终正寝，功刀莲弥被幼女神称为「被选中的人」，幼女神邀请他转生到异世界就是为了补充异世界不足的「资源」，幼女神让功刀莲弥的精神和肉体变回到 18 岁的状态并且赋予了他外挂能力。而功刀莲弥生前是和里社会有这个千丝万缕的联系，是组织的领袖，拥有丰富的人生经验，就这样功刀莲弥开始踏上了异世界，解决幼女神的委托。

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