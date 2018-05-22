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动画《春园庄的管理人》新视觉图公开

资讯 十月轻舞 2018年05月22日 14:02
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　　根据日本漫画家ねこうめ原作的《春原庄的管理人（すのはら荘の管理人さん）》，改编的电视动画将在夏季播出，主视觉图第二弹公开。

动画《春园庄的管理人》新视觉图公开 资讯 第1张

　　视觉图中，管理人春园彩花和妹妹春原菜菜中间是男主角椎名亚树，而学生会成员们也出现在视觉图中。

动画《春园庄的管理人》新视觉图公开 资讯 第2张

动画《春园庄的管理人》新视觉图公开 资讯 第3张

故事简介

　　因为长相比较文弱并不会被当成男性对待的初中男生椎名亚树，以进入初中为契机来到了东京，进入了学生公寓春原庄，而在春原庄里椎名亚树遇到了温柔的巨乳大姐姐管理员春原彩花，与同样住在春原庄的三名学姐雪本柚子、月见里堇、风间百合，以及管理员的妹妹黑皮辣妹春原菜菜。

　　尽管是公寓中的唯一男性，但是在被女性包围的环境下，再加上椎名亚树的长相比较偏中性，所以并没有被当成是异性，甚至还有要求椎名亚树女装的情况。

　　而黑皮辣妹春原菜菜初中时代担任学生会长学习成绩优秀，高中后才成为辣妹，还很喜欢亚树，为此和自己的姐姐彩花也有所竞争——

动画《春园庄的管理人》新视觉图公开 资讯 第4张

【制作团队】 

 总监督：大沼心

 监督：凑未来

 助理监督：井上圭介

 系列构成：志茂文彦

 人物设定：平田和也

 音乐：川田瑠夏

 音乐制作：Flying DOG

 动画製作：SILVER LINK.


声优

 椎名亚树：喜多村英梨

 春原彩花：佐藤利奈

 春原菜菜：佐仓綾音 

 雪本柚子：高森奈津美 

 月见里菫：瀬戸麻沙美 

 风见百合：宫本侑芽

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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