【悲剧】漫画家得能正太郎宣布不再回应粉丝来信

近日，人气漫画《New Game!》作者得能正太郎在推特上宣布，由于有人专卖了他的签名版，他将不再回应粉丝来信。据悉，这个签名版是得能正太郎收到粉丝来信后，亲笔绘制回应给粉丝的。除了这一决定外，得能正太郎没有透露让他做出此决定的任何细节。



虽然得能正太郎没有直说是哪一个签名版的专卖让他做出这个决定，但网络上的讨论得出了相关结果。2016年，一名拍卖网站Mandarake的用户拍卖了一个得能正太郎的签名版（下图）。在这个签名版上，得能画了漫画《New Game!》主角青叶，并写到“感谢你的来信！”在经过5次竞价后，这个签名版以6500日元的价格成交。



得能在推特中表示，他很“高兴”能收到粉丝来信。然而他说，因为他不能确定粉丝不会废弃掉或转卖掉自己的感谢礼，所以他决定停止回应粉丝来信。



得能正太郎代表作是四格漫画《NEWGAME!！（日语：ニューゲーム!）》。漫画先是于芳文社杂志《漫画时光Kirara Carat》2013年3月刊至5月刊连载，之后从7月刊开始连载至今。2015年10月发售的杂志12月刊宣布了动画化的消息，TV版动画由动画工房制作。动画第一季于2016年7月播出，全12话。动画第二季于2017年7月至9月播出。





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