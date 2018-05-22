Hi, 请登录

【悲剧】漫画家得能正太郎宣布不再回应粉丝来信

资讯 musquall 2018年05月22日 10:17

      近日，人气漫画《New Game!》作者得能正太郎在推特上宣布，由于有人专卖了他的签名版，他将不再回应粉丝来信。据悉，这个签名版是得能正太郎收到粉丝来信后，亲笔绘制回应给粉丝的。除了这一决定外，得能正太郎没有透露让他做出此决定的任何细节。

      虽然得能正太郎没有直说是哪一个签名版的专卖让他做出这个决定，但网络上的讨论得出了相关结果。2016年，一名拍卖网站Mandarake的用户拍卖了一个得能正太郎的签名版（下图）。在这个签名版上，得能画了漫画《New Game!》主角青叶，并写到“感谢你的来信！”在经过5次竞价后，这个签名版以6500日元的价格成交。

【悲剧】漫画家得能正太郎宣布不再回应粉丝来信 资讯

      得能在推特中表示，他很“高兴”能收到粉丝来信。然而他说，因为他不能确定粉丝不会废弃掉或转卖掉自己的感谢礼，所以他决定停止回应粉丝来信。

      得能正太郎代表作是四格漫画《NEWGAME!！（日语：ニューゲーム!）》。漫画先是于芳文社杂志《漫画时光Kirara Carat》2013年3月刊至5月刊连载，之后从7月刊开始连载至今。2015年10月发售的杂志12月刊宣布了动画化的消息，TV版动画由动画工房制作。动画第一季于2016年7月播出，全12话。动画第二季于2017年7月至9月播出。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论