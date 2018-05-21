原创动画《黎明幻影》首部角色宣传片播出

周日，原创动画《黎明幻影（Phantom in the Twilight》官方网站开始播出动画的首部角色宣传片。宣传片以樱井孝宏配音的弗拉德·加芬克尔为主角。



动画由中日两国联合制作，计划于今年7月在东京MX和BS富士播出。



动画主要制作人员如下：



原作：Happy Elements

监督：森邦宏

系列构成：丸户史明、矢野俊策

故事：丸户史明

世界设定：矢野俊策

角色原案：左

角色设计：山下惠生物

设计：Zトン

动画制作：LIDENFILMS



歌手May'n将会为动画演唱片尾曲。



动画主要声优如下：



贝鲁·托恩 cv 花泽香菜

弗拉德·加芬克尔 cv 樱井孝宏

卢克·鲍恩 cv 冈本信彦

登龙 cv 杉田智和

韦恩·金 cv 山下大辉



故事简介：



在英国伦敦，只在晚上营业的神秘咖啡店“Cafe Forbidden”。

这家店虽然帅哥齐聚，但这些员工都有着巨大的秘密。爱喝红茶的吸血鬼、开朗的人狼料理人、沉默寡言的僵尸服务员。没错，他们是在人类社会中生活的非人类。一天，一个少女误入了那个“Cafe Forbidden”。

她的名字是贝鲁·托恩。她的曾祖母竟然是“Cafe Forbidden”的初代主人，传说中的术者！

托恩被卷入的麻烦，与“Cafe Forbidden”的各位都有关系，就这样她和帅哥员工们之间产生了各种各样的羁绊……





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