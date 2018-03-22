动画《多田君不恋爱》广告播出，片头曲预览

近日，动画工房原创动画《多田君不恋爱（日语：多田くんは恋をしない ）》在其官方网站开始播出动画的广告片。广告片播放了由大石昌良演唱的片头曲《オトモダチフィルム》。



多田光良 cv 中村悠一

泰瑞莎·华格纳 cv 石见舞菜香

伊集院薰（伊集院 薫 cv 宫野真守

亚历珊卓拉·马格里特 cv 下地紫野

杉本一 cv 梅原裕一郎

长谷川日向子 cv 石上静香

山下研太郎 cv 下野纮

多田唯 cv 水濑祈



动画主要制作人员如下：



监督：山崎光惠

系列构成、编剧：中村能子

人物设定、总作画监督：谷口淳一郎

副监督：藤原佳幸

次要人物设定：菊池爱

物品设定：中岛千明

美术指导：中村千惠子

色彩设计：石黑圭、伊藤裕香

摄影指导：伊藤邦彦

编辑：武宫睦美

音乐：桥本由香利

音效指导：土屋雅纪

音响效果：白石唯果

动画制作：动画工房

出品：“多田君不恋爱”制作委员会



动画的片尾曲是由剧中角色泰瑞莎·华格纳（cv 石见舞菜香）演唱的《ラブソング》。



动画播出时间如下：



AT-X：4月5日起每周四夜9时00分～

东京MX：4月5日起每周四夜10时00分～

爱知电视台：4月5日起每周四深夜2时35分～

KBS京都：4月5日起每周四深夜1时00分～

太阳电视台：4月5日起每周四深夜0时00分～

TVQ九州放送：4月5日起每周四深夜3时00分～

BS11：4月5日起每周四夜11时00分～





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