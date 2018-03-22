动画《爱丽丝或艾利斯～妹控哥哥与双胞胎妹妹》官方宣传片播出，4月4日首播

周三，动画《爱丽丝或艾利斯～妹控哥哥与双胞胎妹妹（日语：ありすorありす ～シスコン兄さんと双子の妹～）》官方网站开始播放动画的官方官方宣传片。宣传片还公布了一名新声优，铃木爱奈将为雅米莉（ヤミリー）配音。



动画将从4月4日22：25起在东京MX播出，4月7日22：25起在太阳电视台播出。



动画的主要制作人员如下：



监督：小林浩辅

角色设计：桑原直子

脚本：藤本冴香

音响监督：阿部信行

动画制作：EMT Squared



歌唱二人组petit milady将为动画片头主题曲，歌唱二人组Pyxis将为动画演唱片尾曲。petit milady是由声优悠木碧和声优竹达彩奈组成的组合,Pyxis是由声优伊藤美来、丰田萌绘组成的组合。



之前公布的动画的声优如下：



璃星（りせ） cv 佐仓绫音

蓝璃（あいり） cv 日高里菜

马可（マコ） cv 高森奈津美

可可（ココ） cv 诹访彩花

姫咲 cv 德井青空

流叶（るは） cv 大西沙织

羊驼（あるぱかさん） cv 新田日和

卡比兔（カビうさぎ） cv 新田日和

哥哥 cv 松冈祯丞



动画改编自梱枝莉子的同名漫画。漫画主要讲述了都叫做爱丽丝的双胞胎妹妹和她们那妹控哥哥的日常生活。



最初，梱枝莉子于2013年在角川杂志《漫画Alive》上刊登了一部短篇漫画《爱丽丝或艾利斯～妹控哥哥与双胞胎妹妹》。之后，漫画于2013年开始在《漫画Alive》上完整连载。2015年，漫画移籍至杂志《漫画Cune》继续连载。角川于2016年7月出版了漫画单行本第二卷。





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