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2018 ChinaJoy封面大赛第一周评委推荐选手揭晓

资讯 狼小狼 2018年03月21日 16:37
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　　2018 ChinaJoy Cosplay封面大赛参赛作品征集火热进行中！第一周评委推荐选手重磅来袭！本届封面大赛开赛以来，得到了广大Cosplay爱好者的积极响应，每天都有数量众多的精品佳作投稿到大赛官网！还在等什么？如果你也是Cosplay的忠实爱好者，如果你也有超级精彩的Cosplay作品，赶快来参赛吧！

　　在本周周优秀选手竞选还在进行着激烈角逐的同时，第一周评委推荐选手也正式出炉，让我们快来欣赏一下Ta的精彩的作品吧！

封面大赛官网地址：http://www.c3online.com.cn/


CN：逆逆


《王者荣耀》

甄姬

2018 ChinaJoy封面大赛第一周评委推荐选手揭晓 资讯 第1张

《死亡爱丽丝》

灰姑娘

2018 ChinaJoy封面大赛第一周评委推荐选手揭晓 资讯 第2张

评委评语：

网易漫画内容总监 杨仲伟（大破）：

Cosplay的重点在于如何将角色魅力呈现出来，让角色如同从二次元走出一般。从来自童话世界的灰姑娘，一直到三国时代的甄姬，以及网游高手苏沐橙，三位不同性格与能力的女性角色，透过Coser逆逆所扮演的系列照，让这些角色从平面中走出。细致的道具与服装，外加符合故事的选景与后期效果，能成为推荐选手，实至名归。


腾讯动漫动画运营负责人 小惑：

镜头空间感的运用及修片非常精良，服装制作精良，气质贴近所cos的角色。


@微博动漫高级总监 黄云：

通过对不同风格不同类型的作品恰当演绎，展现出了作为coser的专业性。她不仅对性格迥异的角色都能惟妙惟肖的进行模仿，还能融入自己对人物的理解，是尤为难得的。此外，片子的大多数后期效果也十分贴合作品的内容，和coser的演绎相得益彰。


哔哩哔哩内容运营 慕易：

全能型选手，现代风和古风随意切换，御姐的气质非常突出，能够精准地把握到角色的性格与神态，很有潜力！


漫域网副总经理 张翼：

《死亡爱丽丝 灰姑娘》:整体色调，昏暗压抑。主角动势舒展，眼神也很到位。飘飞的花瓣让人有一种迷离的幻境。美中不足是人物不够丰满。原作肌肉感还是比较有张力的。

整体来讲还是不错的coser。

《王者荣耀 甄姬》：作品并非常见的蓝色系，选取了甄姬比较委婉的装束，粉白花瓣状服饰，与coser自身气质比较相符。面部轮廓也符合古典中国美。整体比较和谐神似。

美中不足的是缺少一种内心的层次。甄姬本身是一个性格多重，霸气凌厉的角色。不属于美女中的柔弱派，是美女中的实力派。还是需要一点嘴角眉梢的凌厉，会更加有味道。

《全职高手 苏沐橙》：动势很好，飘逸的头发，阳光的面颊。coser的姿势也很有动感，透视角度也非常好。只是面容装扮有点媚，苏沐橙是一个温柔平静的女子。随意的洒脱的感觉要表现出来，coser的装还是略略的艳了一点。


cosplay中国创始人 汉克斯：

不管是场景选择、人物表情都非常贴近原人物，加上后期色调的渲染，烘托得角色更加立体。妆面没有用的太夸张，给人一种真实感。唯一的不足后期细节还不够，一些小素材添加的有点突兀。


游戏动漫摄影家，动漫大道艺术总监，魔导士影像工作室创始人 魔导士（栾孟杰）：

封面大赛第一周就呈现出高手云集的场面，身为评委感觉十分兴奋。首周的评委推荐选手能够在诸多强力竞争者中脱颖而出，绝对能够说明这位选手的实力所在。

Coser逆逆在她的作品中表现出了灵活多变的表演特色，驾驭不同的角色游刃有余，火爆刚强与柔美之间不同角色切换，表现出强大的扮演功底，同时，不同作品展示出立绘，媚态，动势等根据角色特点所需要的不同动作pose。构图与后期的特效也根据不同角色的理解进行选取。死亡爱丽丝灰姑娘中，结合标准立绘与极具冲击力的构图相结合，浓重的光影勾勒出非常强硬性感的角色定义，眼神的诠释非常到位，同时局部特效与选景和光影造景相得益彰。非常出色。


知名游戏海报摄影师 鸥子：

沐雨橙风这组片子总的来说还是比较规矩的，但是在拍摄角度，人物动态，后期特效、光效都稍显稚嫩。灰姑娘这组，皮肤制作的有一些焦，对比度也稍有些过了。这组甄姬的游园惊梦拍摄的没有什么问题，建议在后期制作时分块进行一下调色，再为后景稍微做一些减法。 


和邪社站长 KIRA APP 联合创始人 吉米：

COS的作品和类型很全面，在战斗少女的 表现上更出众，有那种淋漓的杀气和放荡不羁的洒脱。


当然，逆逆（CN）其它的Cos作品，也同样让人印象深刻！让我们欣赏一下吧~


逆逆的更多作品，请点击：

http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=61

 

作品名称：《全职高手》苏沐橙 沐雨橙风

2018 ChinaJoy封面大赛第一周评委推荐选手揭晓 资讯 第3张

2018 ChinaJoy封面大赛第一周评委推荐选手揭晓 资讯 第4张

2018 ChinaJoy封面大赛第一周评委推荐选手揭晓 资讯 第5张

作品名称：《死亡爱丽丝》灰姑娘

2018 ChinaJoy封面大赛第一周评委推荐选手揭晓 资讯 第6张

2018 ChinaJoy封面大赛第一周评委推荐选手揭晓 资讯 第7张

　　2018年ChinaJoy封面大赛奖项包括：最佳个人金奖、最佳个人银奖、最佳个人铜奖、最佳个人（男）、最佳个人（女）、最佳社团金奖、最佳社团银奖、最佳社团铜奖、静态电影最佳剧情奖、静态电影最佳摄影奖、静态电影最佳人气奖、微博人气奖金奖、微博人气奖银奖、微博人气奖铜奖、CJ微电影最佳人气奖、CJ微电影最佳剧情奖、CJ微电影最佳影像奖以及评委推荐选手、周优秀选手、优秀摄影师、优秀后期师共计二十一项大奖。获奖选手将获得CJ封面大赛荣誉证书、CJcosplay嘉年华官方访谈、由特邀合作商UWOWO提供Cosplay服装代金券、电子产品以及微博认证等超多荣誉！

另外：《天涯明月刀》也将与ChinaJoy Cosplay封面大赛合作，以天刀为主题的作品还可参与天刀特别奖项的评选，赢得千元大奖。


　　了解更多玩法，您可以添加ChinaJoy Cosplay官方微博/微信了解更多活动讯息：

2018 ChinaJoy封面大赛第一周评委推荐选手揭晓 资讯 第8张

更多信息敬请关注：

官方微信号码：CJ_Cosplay（或搜索“CJCosplay嘉年华”）

ChinaJoy Cosplay次元煲官方网站： http://www.c3online.com.cn


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