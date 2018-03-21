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经典动画《FLCL》公开剧场版声优和预告影片

资讯 菜菜 2018年03月21日 14:59

动画「GAINAX」与「Production I.G」合作推出的OVA动画《FLCL（特别的她）》，在2000年推出之际就因为高品质的制作而受到粉丝追捧。此前宣布制作续篇《FLCL2》、《FLCL3》剧场版动画，近日终于公开了主视觉图声优名单等详细情报。

经典动画《FLCL》公开剧场版声优和预告影片 资讯 第1张

经典动画《FLCL》公开剧场版声优和预告影片 资讯 第2张

两部剧场版分别为《FLCL Alternative（フリクリ オルタナ）》和《FLCL Progressive（フリクリ プログレ）》，将在9月7日、9月28日上映。声优方面，「新谷真弓」、「林原惠」、「泽城美雪」、「饭田里穗」、「田村睦心」、「小西克幸」、「福山润」等人都将参与本作演出。


《FLCL Alternative》

【制作团队】

监督：上村泰

副监督：铃木清崇

脚本：岩井秀人

总 监 督：本广克行

角色原案：贞本义行

角色设计：高桥裕一

机械设计：押山清高

服装设计：谷口宏美

道具设计：细越裕治／秋篠Denforword日和

美术监督：藤井綾香

色彩设计：中村千穂

CG导 演：斋藤司

撮影监督：顿所信二

音乐监督、音乐：R・O・N

音响监督：なかのとおる

动画製作：Production I.G × NUT × REVOROOT


【声优】

春原晴子：新谷真弓

河本カナ：美山加恋

边田友美：吉田有里

矢岛圣；饭田里穂

本山满：田村睦心

须藤完：小西克幸

佐佐木门：永塚拓马

相田弁：铃木崚汰

河本静香：伊藤美纪

河本文太：真坂真帆

デニス用贺：森 功至

木滝真希：松谷彼哉

神田束太：青山穰


《FLCL Progressive》

【制作团队】

监    督：荒井和人／海谷敏久／小川优树／井端义秀／末泽慧／博史池畠

总 监 督：本广克行

剧    本：岩井秀人

角色原案：贞本义行

角色设计：久保田誓

副角色设寄：米山舞

机械设计：押山清高

プロップデザイン：村山章子/久原阳子

美术监督：荒井和浩

色彩设计：有泽法子

CG导演：高柳阳

撮影监督：田中宏侍

音乐监督、音乐：R・O・N

音响监督：中野彻

动画製作：Production I.G


【声优】

ハルハ・ラハル：林原惠

ジンユ：泽城美雪

云雀弄ヒドミ：水瀬祈

井出交：福山润

森吾郎：村中知

マルコ野方：中泽匡智

アイコ：黑泽朋世

云雀弄ヒナエ：井上喜久子

マスラオ：大仓孝二

アイパッチ：菅生隆之

屯吉：浦山迅

花枝タミ：铃木黎子


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