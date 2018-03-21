经典动画《FLCL》公开剧场版声优和预告影片

动画「GAINAX」与「Production I.G」合作推出的OVA动画《FLCL（特别的她）》，在2000年推出之际就因为高品质的制作而受到粉丝追捧。此前宣布制作续篇《FLCL2》、《FLCL3》剧场版动画，近日终于公开了主视觉图、声优名单等详细情报。
两部剧场版分别为《FLCL Alternative（フリクリ オルタナ）》和《FLCL Progressive（フリクリ プログレ）》，将在9月7日、9月28日上映。声优方面，「新谷真弓」、「林原惠」、「泽城美雪」、「饭田里穗」、「田村睦心」、「小西克幸」、「福山润」等人都将参与本作演出。
《FLCL Alternative》
【制作团队】
监督：上村泰
副监督：铃木清崇
脚本：岩井秀人
总 监 督：本广克行
角色原案：贞本义行
角色设计：高桥裕一
机械设计：押山清高
服装设计：谷口宏美
道具设计：细越裕治／秋篠Denforword日和
美术监督：藤井綾香
色彩设计：中村千穂
CG导 演：斋藤司
撮影监督：顿所信二
音乐监督、音乐：R・O・N
音响监督：なかのとおる
动画製作：Production I.G × NUT × REVOROOT
【声优】
春原晴子：新谷真弓
河本カナ：美山加恋
边田友美：吉田有里
矢岛圣；饭田里穂
本山满：田村睦心
须藤完：小西克幸
佐佐木门：永塚拓马
相田弁：铃木崚汰
河本静香：伊藤美纪
河本文太：真坂真帆
デニス用贺：森 功至
木滝真希：松谷彼哉
神田束太：青山穰
《FLCL Progressive》
【制作团队】
监 督：荒井和人／海谷敏久／小川优树／井端义秀／末泽慧／博史池畠
总 监 督：本广克行
剧 本：岩井秀人
角色原案：贞本义行
角色设计：久保田誓
副角色设寄：米山舞
机械设计：押山清高
プロップデザイン：村山章子/久原阳子
美术监督：荒井和浩
色彩设计：有泽法子
CG导演：高柳阳
撮影监督：田中宏侍
音乐监督、音乐：R・O・N
音响监督：中野彻
动画製作：Production I.G
【声优】
ハルハ・ラハル：林原惠
ジンユ：泽城美雪
云雀弄ヒドミ：水瀬祈
井出交：福山润
森吾郎：村中知
マルコ野方：中泽匡智
アイコ：黑泽朋世
云雀弄ヒナエ：井上喜久子
マスラオ：大仓孝二
アイパッチ：菅生隆之
屯吉：浦山迅
花枝タミ：铃木黎子
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