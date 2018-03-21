《甜心战士》新动画追加声优、主题曲信息公布

周一，动画《甜心战士宇宙》官方网站公布了动画的三名新角色的声优和动画片头、片尾主题曲的信息。



手寅あけび cv 田辺留依

我目モモ実 cv 広瀬ゆうき













总在一起的一对，PCIS机械的使用者，也负责维护PCIS的超智能网络。她们对工作以外的事情不感兴趣，对上司也不怎么尊重。



いぼ痔小五郎 cv 居島一平



曾经的私人侦探，现PCIS成员。他对自己的屁股有成见。



动画片头曲是A応P的《愛がなくちゃ戦えない》，片尾曲是luz的《SISTER》。



动画之前公布的声优如下：



Cutie Honey／如月甜心 cv 坂本真綾

♡♡ハニー cv 内田真礼

♡♡ハニー cv 黑泽朋世

♡♡ハニー cv 花澤香菜

♡♡ハニー cv 田村尤加利

♡♡ハニー cv 三森铃子

秋夏子 cv 堀江由衣

早見青児 cv 浅沼晋太郎

シスタージル cv 田中敦子

タランチュラパンサー cv 钉宫理惠



动画主要制作人员如下：



监督：横山彰利

系列构成：高桥奈津子

角色设计：井关修一

副监督：若林厚史

色彩设计：渡边亚纪

美术监督・美术设计：柴田聪

音响监督：中野徹

摄影监督：山根裕二郎

录音调整：菊地一之

音响効果：今野康之

音响制作：PONYCANYON Enterprise

音乐：中山真斗（F.M.F）

音乐制作人：矶山敦

音乐制作：EXIT TUNES

动画制作：Production Reed



动画改编自永井豪漫画《甜心战士》，动画也是永井豪出道50周年纪念作品。



漫画《甜心战士》1973年10月1日至1974年4月1日在秋田书店杂志《周刊少年Champion》上连载，单行本共两卷。漫画的主角是看似普通女子高中生，实际确实体内蕴藏有“空中元素固定装置”的美少女姿态仿生人的如月甜心。当其创造者如月博士被组织豹之爪谋杀后，她开始寻求复仇。



这部漫画在1974年就被改编成TV版动画。之后还推出过ova、真人日剧、真人电影等。





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