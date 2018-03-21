原创动画《一个房间》第二季公布新角色

周二，原创动画《一个房间（One Room）》的官方网站公布了由水濑祈配音的角色天月真白。官方网站也公布了由角色原案カントク设计的角色图。





天月真白是一名21岁的大学四年级女生。她曾经练习艺术体操，但由于受伤而放弃了。虽然求职还算顺利，但她还是有些消沉。在一次与住同一栋公寓楼的主人公巧遇后，他们开始相互吐露心声。真白很矜持，有些害羞，她也喜欢可爱的东西。



动画第二季的另一名新角色是由高桥李依配音的七桥御乃梨。第一季的角色花坂結衣（cv M・A・O）还会在第二季出场。



原创动画《一个房间》是一部时长约3分钟的泡面番动画，动画于2017年1月播出。动画将讲述三个在你的房间里发生的故事，“你”才是这部动画的主人公。



动画第一季的主要声优如下：



花坂結衣 cv M・A・O

桃原奈月 cv 村川梨衣

青岛萌香 cv 三森铃子



三位女主角分别在不同的集数登场，每个人都会演唱自己故事的片尾曲。



动画第一季的主要制作人员如下：



原作：SMIRAL

角色原案：カントク

角色设计：奥田泰弘（St.Silver）

故事原案：真野英二

脚本：霜井苍星

综合演出：佐久间贵史

美术监督：松本浩树（AtelierPlatz）

色彩设计：日比智惠子

复合导演：难波史

编集：德田俊

动画制作：台风Graphics



动画的番外篇，女性向动画《室友（Room Mate）》，已经在2017年4月播出。这部动画将讲述“男性角色”的另一个故事。动画由左负责角色原案。





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