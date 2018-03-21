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国产漫画黑马《罪八仙》破1.75亿点击

资讯 狼小狼 2018年03月21日 10:45
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据悉原创IP公司南辰北斗首部原创漫画作品《罪八仙》破1.75亿。

在2017年漫画元年当中，有一部黑马作品迅速窜入大众视野，其独特而精致的画风、精彩的剧情成为2017年国产原创漫画的关注热点。这是近几年国产漫画中在内容制作上特别精良的优秀作品之一。

该漫画去年6月一经上线，其独特精致的画风和故事引发广大漫友的喜爱，全网点击量30天破三千万。后迅速与漫画平台独家签约，同期该制作团队又做出了惊人的举动，全网下架重塑。

去年12月，回归舞台的《罪八仙》剧情和画面与老版的内容有许多不同之处，老版的漫画剧情、画面由传统文化和现代科技相结合。


国产漫画黑马《罪八仙》破1.75亿点击 资讯 第1张国产漫画黑马《罪八仙》破1.75亿点击 资讯 第2张（老版漫画）

　　新版的漫画是纯粹的热血玄幻题材，两个版本的内容深受漫友喜爱。

　　新版的内容剧情主要讲述的是：因体内原罪作祟，八仙被贬下凡间，成为了凡人，八仙之罪，所在为何？一名零灵力废柴少年，因一次意外恢复了前世记忆，从而卷入千年前八仙为“救世界之战”背后的种种阴谋……

　　八仙代表这个社会中的男女老少、贫富贵贱，而他们的特性又象征八宗罪。

　　吕洞宾 >色欲>男

　　何仙姑 >傲慢>女

　　张果老 >懒惰>老

　　蓝采和 >暴食>少

　　韩湘子 >愚昧>贫

　　汉钟离 >贪婪>富

　　曹国舅 >嫉妒>贵

　　铁拐李 >暴怒>贱

国产漫画黑马《罪八仙》破1.75亿点击 资讯 第3张

　　其实有关《罪八仙》的内容早在17年的国内几次大型展会当中有相继展出：

　　像在17年的夏日祭萤火虫动漫节中，《罪八仙》植入YY举办的王者大赛，成为大赛的吉祥物。

国产漫画黑马《罪八仙》破1.75亿点击 资讯 第4张


　　中国（深圳）文化博览会，罪八仙荣获中国文博会优秀展示奖，这是罪八仙首次公开展露。

国产漫画黑马《罪八仙》破1.75亿点击 资讯 第5张

　　据《罪八仙》出品方负责人透漏，该作品是其团队打造的“东方宇宙”IP体系的其中之一。不仅18年秋季将启动IP影视化并且后续还会有更多作品问世。

国产漫画黑马《罪八仙》破1.75亿点击 资讯 第6张

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