国产漫画黑马《罪八仙》破1.75亿点击

据悉原创IP公司南辰北斗首部原创漫画作品《罪八仙》破1.75亿。

在2017年漫画元年当中，有一部黑马作品迅速窜入大众视野，其独特而精致的画风、精彩的剧情成为2017年国产原创漫画的关注热点。这是近几年国产漫画中在内容制作上特别精良的优秀作品之一。

该漫画去年6月一经上线，其独特精致的画风和故事引发广大漫友的喜爱，全网点击量30天破三千万。后迅速与漫画平台独家签约，同期该制作团队又做出了惊人的举动，全网下架重塑。

去年12月，回归舞台的《罪八仙》剧情和画面与老版的内容有许多不同之处，老版的漫画剧情、画面由传统文化和现代科技相结合。