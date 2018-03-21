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河野史代《在这世界的角落》再次改编真人日剧

资讯 十月轻舞 2018年03月21日 08:35
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　　日本漫画家河野史代的漫画作品《在这世界的角落》宣布将拍摄真人日剧，今夏播出。

河野史代《在这世界的角落》再次改编真人日剧 资讯 第1张

　　3月20日发售的双叶社《漫画ACTION》第7号上宣布了这一消息。《在这世界的角落》于双叶社的《漫画ACTION》2007年1月23日号－2009年1月20日号连载。曾获得第13回日本文化厅媒体艺术祭漫画部门优秀奖。2011年由北川景子主演真人日剧化，2016年拍摄动画电影。

河野史代《在这世界的角落》再次改编真人日剧 资讯 第2张

　　《在这世界的角落》是高野史代继《夕凪之街 樱之国》之后另一部描写广岛在太平洋战争时期的作品。不过和前作不同的是，本作的主要舞台为广岛附近的军事港口“吴”。本作故事就是讲述在吴市，一个名为浦野（北条）铃的女人嫁入北条家，在新环境和黑暗时代的影响下，仍和家人快乐地生活的故事。此外，作为特色之一，本作角色多以化学元素名来命名，例如主人公北条铃的铃（すず）即“锡”的训读。

河野史代《在这世界的角落》再次改编真人日剧 资讯 第3张

河野史代《在这世界的角落》再次改编真人日剧 资讯 第4张

河野史代《在这世界的角落》再次改编真人日剧 资讯 第5张

内容简介

　　性格迷糊、爱画画的浦野铃生活在广岛海边的小镇江波，父母靠种植海苔为生。铃和哥哥要一、妹妹澄度过了无忧无虑的童年时代。

　　十八岁时，素不相识的青年北条周作忽然上门提亲，铃被命运带离家乡，来到了山另一边的军港小镇吴市，笨手笨脚地展开了辛劳却不失乐趣的新生活。随着二战形势的推移 ，吴市的生活日趋艰难，铃乐观地极力维系着日常的生活，可残酷的现实仍然接二连三地降临……

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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