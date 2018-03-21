河野史代《在这世界的角落》再次改编真人日剧

日本漫画家河野史代的漫画作品《在这世界的角落》宣布将拍摄真人日剧，今夏播出。

3月20日发售的双叶社《漫画ACTION》第7号上宣布了这一消息。《在这世界的角落》于双叶社的《漫画ACTION》2007年1月23日号－2009年1月20日号连载。曾获得第13回日本文化厅媒体艺术祭漫画部门优秀奖。2011年由北川景子主演真人日剧化，2016年拍摄动画电影。

《在这世界的角落》是高野史代继《夕凪之街 樱之国》之后另一部描写广岛在太平洋战争时期的作品。不过和前作不同的是，本作的主要舞台为广岛附近的军事港口“吴”。本作故事就是讲述在吴市，一个名为浦野（北条）铃的女人嫁入北条家，在新环境和黑暗时代的影响下，仍和家人快乐地生活的故事。此外，作为特色之一，本作角色多以化学元素名来命名，例如主人公北条铃的铃（すず）即“锡”的训读。

内容简介

性格迷糊、爱画画的浦野铃生活在广岛海边的小镇江波，父母靠种植海苔为生。铃和哥哥要一、妹妹澄度过了无忧无虑的童年时代。

十八岁时，素不相识的青年北条周作忽然上门提亲，铃被命运带离家乡，来到了山另一边的军港小镇吴市，笨手笨脚地展开了辛劳却不失乐趣的新生活。随着二战形势的推移 ，吴市的生活日趋艰难，铃乐观地极力维系着日常的生活，可残酷的现实仍然接二连三地降临……

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