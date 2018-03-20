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手冢治虫《多罗罗》再次TV动画化 MAPPA和手冢Production共同制作

资讯 十月轻舞 2018年03月20日 12:56
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　　手冢治虫大师经典作品《多罗罗》第二次电视动画化，将由MAPPA和手冢Production共同制作。

手冢治虫《多罗罗》再次TV动画化 MAPPA和手冢Production共同制作 资讯 第1张

　　漫画《多罗罗》是手冢治虫于1967年在日本周刊少年Sunday（小学馆）开始连载的漫画作品，但后来中断。于1969年冒险王（秋田书店）再次推出，直至结局。1969年首次电视动画化，后改编小说、游戏真人电影舞台剧等衍生作品。

手冢治虫《多罗罗》再次TV动画化 MAPPA和手冢Production共同制作 资讯 第2张

故事简介

　　《多罗罗》讲述古日本的室町时代中叶，经历了应仁、文明等动乱之后，当权的足利幕府的威信大幅的动摇，是个君不君臣不臣的时代。武士醍醐景光梦想称霸乱世，于是将尚未出生的儿子献祭给48个魔神，并在缺了48个器官的儿子出生后，将其抛入河中。

　　孩子被医生寿海救起，为其制作了义眼、义肢等补足了身上所缺乏的部位，并抚养他长大。由于孩子的特殊体质，使得他非常容易引来恶灵，将可能危害抚育他的寿海。二人意识到这点后，孩子决定离开养父去寻找安身之处。临行前寿海给他起名为百鬼丸。

　　百鬼丸得知自己的器官被48魔神夺去后，为了拿回他们便出发讨伐魔神，途中遇上自称大盗的少年（在第四卷中得知其实是女生）盗贼多罗罗，展开与妖怪战斗的冒险。

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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