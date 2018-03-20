野崎まど小说《巴比伦》TV动画化





日本作家野崎まど的小说《巴比伦》宣布TV动画化。

小说《巴比伦》（日语：「バビロン」）是通过一位检察官的调查揭开日本政治经济经界黑幕的侦探悬疑故事。单行本3卷发售中。这部动画将由新的制作公司 REVOROOT 制作。野崎まど评价，日本法律规定不能播出违反公序良俗的作品，这部动画就是违反公序良俗的，所以说也就是非常期待了。

这部小说的主角是东京地检署特搜部检察官正崎善，这位检察官追查的是某制药公司和大学的不正当研究事件，而伴随着搜查发现这起案件的背后有着大政治家的影子，从而引出了日本新域知事选举存在舞弊事件，所谓「新域」表面上说是分散东京首都功能而划立的一块全新行政区域，但实际上这是日本政府为了实验新法设立的一个国家试验场，但是选举存在舞弊行为就是恶的并不能套用这种简单价值公式，每位候选人各行业实力派人物以及检察院都勾结在一起，目的就是让候选人中最年轻的斋开化当选，以便将推进改革的热情自上而下的传达给群众，这种舞弊的结果真的是恶吗？在抱有这样的疑问进行搜查的时候，正崎善的部下自杀身亡，大家都在疯狂奶的斋开化势力突然消失，在这场国家级别的选举舞弊当中，还有一个关键的角色魔性之女曲世爱，她俘获了全部相关男性的心，甚至可以让人渴望死亡，而被曲世爱魅惑被希望去死的人，开始纷纷从新域政府大楼跳楼自杀。

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