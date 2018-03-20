《食戟之灵》第三季新广告播出，新主题曲预览

周一，动画《食戟之灵》官方网站开始播出动画第三季的新广告。新广告中播放了由ラックライフ演唱的片头主题曲《シンボル》。



官方网站还公布了一张新视觉图。





《食戟之灵 餐之皿（日语：食戟のソーマ 餐ノ皿）》上半段已经于去年10月至12月播出，故事内容是与远月十杰的对抗。下半段将于4月8日起在东京MX和BS11播出。



动画主要制作人员如下：



原作：附田祐斗、佐伯俊

协力：森崎友纪

监督：米谷良知

系列构成：安川正吾

角色设计：下谷智之

音响监督：明田川仁

音乐：加藤达也

动画制作：J.C.STAFF



动画主要声优如下：



幸平创真 cv 松冈祯丞

水户郁魅 cv 石上静香

堂岛银 cv 子安武人

薙切绘里奈 cv 金元寿子

新户绯沙子 cv 大西沙织

四宫小次郎 cv 中村悠一

田所惠 cv 高桥未奈美

塔克米·阿尔迪尼 cv 花江夏树

伊萨米·阿尔迪尼 cv 小野友树

乾日向子 cv 能登麻美子

水原冬美 cv 川澄绫子

一色慧 cv 樱井孝宏

薙切爱丽丝 cv 赤崎千夏

关守平 cv 间岛淳司

榊凉子 cv 茅野爱衣

黑木场凉 cv 冈本信彦

多纳托梧桐田 cv 近藤孝行

吉野悠姬 cv 内田真礼

北条美代子 cv 濑户麻沙美

伊武崎峻 cv 村田太志

贞冢奈绪 cv 后藤沙绪里

幸平城一郎 cv 小山力也

丸井善二 cv 小林裕介

叶山亮 cv 诹访部顺一

薙切仙左卫门 cv 银河万丈

青木大吾 cv 柳田淳一

小西宽一 cv 川田绅司

仓濑真由美 cv 加隈亚衣

佐藤昭二 cv 河西健吾

睿山枝津也 cv 杉田智和

罗兰·沙佩尔 cv 水岛裕

大御堂文绪 cv 横尾麻里

川岛丽 cv 日高里菜

汐见润 cv 高桥美佳子

薙切蓟 cv 速水奖





动画改编自附田祐斗原作、佐伯俊作画、煮食研究家森崎友纪协力的日本漫画作品《食戟之灵（日语：食戟のソーマ）》。漫画于集英社杂志《周刊少年Jump》2012年第52期开始连载漫画，目前单行本已经发行25卷。



作品的舞台是位于东京内的一所料理名校“远月学园”。初中毕业之后为了作继承家业“幸平餐馆”的主角幸平创真因为父亲的指示来到这里，以特别编入生就读。在毕业率不到百分之十的“远月学园”里，来自各地厨艺精锐的年轻人彼此较劲，是互相争夺料理顶点的战场。在这料理便是一切的世界，所有敌人都必须用料理来征服。为了击败对手，互相赌上等价的赌注，用料理进行的单对单决斗，就是远月的传统料理对决－“食戟”。





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