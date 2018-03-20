3DCG动画电影《哥斯拉》第二章新关键视觉图公开

周一，3DCG动画电影《哥斯拉》官方网站公布了动画三部曲系列第二部《哥斯拉 决战激动增殖都市》的新关键视觉图。









新视觉图上除了有主人公ハルオ、ユウコ外，还有将在第二部登场的双胞胎姐妹マイナ和ミアナ。



官方网站也宣布，歌手XAI将继续为电影第二部演唱主题曲《THE SKY FALLS》。电影第一部的主题曲《WHITE OUT》也是由她演唱。



动画电影第一部已经于2017年11月17日在日本上映。之后，它也会在Netflix上全球播出。第二部将在今年5月18日上映。



主要制作人员：



监督：静野孔文、濑下宽之

脚本：虚渊玄

原案：虚渊玄

音乐：服部隆之

制作公司：Polygon Pictures

出品：东宝



主要声优如下：



ハルオ・サカキ cv 宮野真守

ユウコ・タニ cv 花澤香菜

マーティン・ラッザリ cv 杉田智和

アダム・ビンデバルト cv 梶裕貴

エリオット・リーランド cv 小野大輔

ウンベルト・モーリ cv 堀内賢雄

メトフィエス cv 櫻井孝宏

エンダルフ cv 山路和弘

ムルエル・ガルグ cv 諏訪部順一

リルエル・ベルベ cv 三宅健太

ハルエル・ドルド cv 中井和哉



动画电影《哥斯拉》三部曲的第一部《哥斯拉 怪兽行星》将推出漫画版。漫画已经于今年3月在集英社漫画网站“少年Jump+”和网站“Z”上开始连载。漫画由在Z上连载漫画《夏日英雄（日语：サマーヒーロー）》的倉橋ユウス执笔。



漫画将会讲述电影中没有提到的故事。漫画会增加一些新的元素，并会对各个角色“意外的过去”进行描述。





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