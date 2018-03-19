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2018 ChinaJoy封面大赛第一周周优秀入围选手公布

资讯 狼小狼 2018年03月19日 11:02
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　　2018 ChinaJoy Cosplay封面大赛正式进入周优秀评选阶段！本届封面大赛在开赛之初就备受全国动漫爱好者关注，在短短几周时间里，封面大赛就收到了来自国内众多优秀Coser们的投稿作品！这是一场Coser间的交流盛会，更是一场Cosplay的视觉盛宴！


　　在经历了一段时间的作品征集后，我们也正式迎来了封面大赛第一周的周优秀评选！投票将截止于3月23日中午十二点整，票数前5的选手将成为本周的周优秀选手。各位热爱Cosplay的小伙伴，赶快登陆封面大赛的官网，为你喜欢的作品投上宝贵的一票吧！


　　封面大赛官网地址：http://www.c3online.com.cn/


　　现公布第一周周优秀入围选手作品：

2018 ChinaJoy封面大赛第一周周优秀入围选手公布 资讯 第1张

作品名称：《天涯明月刀OL》我醉最风流

CN：餐巾纸

2018 ChinaJoy封面大赛第一周周优秀入围选手公布 资讯 第2张

作品名称：《圣绣白凤》

CN：行云

2018 ChinaJoy封面大赛第一周周优秀入围选手公布 资讯 第3张

作品名称：《EVA》绫波丽

CN：镜酱

2018 ChinaJoy封面大赛第一周周优秀入围选手公布 资讯 第4张

作品名称：《超时空要塞△》美云

CN：奈绫

2018 ChinaJoy封面大赛第一周周优秀入围选手公布 资讯 第5张

作品名称：《Fate/Grand Order》】从前有个魔仙堡

CN：七夜

2018 ChinaJoy封面大赛第一周周优秀入围选手公布 资讯 第6张

作品名称：《剑网3》雪河琴娘

CN：水为卿澈

2018 ChinaJoy封面大赛第一周周优秀入围选手公布 资讯 第7张

作品名称：《移花宫》

CN：素嫣

2018 ChinaJoy封面大赛第一周周优秀入围选手公布 资讯 第8张

作品名称：《零之地带》冲野真夜子

CN：晓熙

2018 ChinaJoy封面大赛第一周周优秀入围选手公布 资讯 第9张

作品名称：《阴阳师》神乐

CN：星亦

2018 ChinaJoy封面大赛第一周周优秀入围选手公布 资讯 第10张

作品名称：《Code Geass》予吾沉沦

CN：仰青


　　小贴士：封面大赛官网注册用户都可在网站首页为入围作品投票，每天每个用户有5票的投票机会哦，赶快行动起来吧~

2018年ChinaJoy封面大赛奖项包括：最佳个人金奖、最佳个人银奖、最佳个人铜奖、最佳个人（男）、最佳个人（女）、最佳社团金奖、最佳社团银奖、最佳社团铜奖、静态电影最佳剧情奖、静态电影最佳摄影奖、静态电影最佳人气奖、微博人气奖金奖、微博人气奖银奖、微博人气奖铜奖、CJ微电影最佳人气奖、CJ微电影最佳剧情奖、CJ微电影最佳影像奖以及评委推荐选手、周优秀选手、优秀摄影师、优秀后期师共计二十一项大奖。获奖选手将获得CJ封面大赛荣誉证书、CJcosplay嘉年华官方访谈、由特邀合作商UWOWO提供Cosplay服装代金券、电子产品以及微博认证等超多荣誉！


　　另外：《天涯明月刀》也将与ChinaJoy Cosplay封面大赛合作，以天刀为主题的作品还可参与天刀特别奖项的评选，赢得千元大奖。


　　了解更多玩法，您可以添加ChinaJoy Cosplay官方微博/微信了解更多活动讯息：

2018 ChinaJoy封面大赛第一周周优秀入围选手公布 资讯 第11张

更多信息敬请关注：

官方微信号码：CJ_Cosplay（或搜索“CJCosplay嘉年华”）

ChinaJoy Cosplay次元煲官方网站： http://www.c3online.com.cn


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