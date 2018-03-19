2018 ChinaJoy封面大赛第一周周优秀入围选手公布

2018 ChinaJoy Cosplay封面大赛正式进入周优秀评选阶段！本届封面大赛在开赛之初就备受全国动漫爱好者关注，在短短几周时间里，封面大赛就收到了来自国内众多优秀Coser们的投稿作品！这是一场Coser间的交流盛会，更是一场Cosplay的视觉盛宴！





在经历了一段时间的作品征集后，我们也正式迎来了封面大赛第一周的周优秀评选！投票将截止于3月23日中午十二点整，票数前5的选手将成为本周的周优秀选手。各位热爱Cosplay的小伙伴，赶快登陆封面大赛的官网，为你喜欢的作品投上宝贵的一票吧！





封面大赛官网地址：http://www.c3online.com.cn/





现公布第一周周优秀入围选手作品：

作品名称：《天涯明月刀OL》我醉最风流

CN：餐巾纸

作品名称：《圣绣白凤》

CN：行云

作品名称：《EVA》绫波丽

CN：镜酱

作品名称：《超时空要塞△》美云

CN：奈绫

作品名称：《Fate/Grand Order》】从前有个魔仙堡

CN：七夜

作品名称：《剑网3》雪河琴娘

CN：水为卿澈

作品名称：《移花宫》

CN：素嫣

作品名称：《零之地带》冲野真夜子

CN：晓熙

作品名称：《阴阳师》神乐

CN：星亦

作品名称：《Code Geass》予吾沉沦

CN：仰青





小贴士：封面大赛官网注册用户都可在网站首页为入围作品投票，每天每个用户有5票的投票机会哦，赶快行动起来吧~

2018年ChinaJoy封面大赛奖项包括：最佳个人金奖、最佳个人银奖、最佳个人铜奖、最佳个人（男）、最佳个人（女）、最佳社团金奖、最佳社团银奖、最佳社团铜奖、静态电影最佳剧情奖、静态电影最佳摄影奖、静态电影最佳人气奖、微博人气奖金奖、微博人气奖银奖、微博人气奖铜奖、CJ微电影最佳人气奖、CJ微电影最佳剧情奖、CJ微电影最佳影像奖以及评委推荐选手、周优秀选手、优秀摄影师、优秀后期师共计二十一项大奖。获奖选手将获得CJ封面大赛荣誉证书、CJcosplay嘉年华官方访谈、由特邀合作商UWOWO提供Cosplay服装代金券、电子产品以及微博认证等超多荣誉！



另外：《天涯明月刀》也将与ChinaJoy Cosplay封面大赛合作，以天刀为主题的作品还可参与天刀特别奖项的评选，赢得千元大奖。





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