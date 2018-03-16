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乙女游戏改编动画《冷然之天秤》公开第二弹宣传片

资讯 菜菜 2018年03月16日 12:58

「OTOMATE」推出的乙女游戏《冷然之天秤（ニル・アドミラリの天秤）》即将动画化，预计4月1日播出。官方日前公开了最新第2弹宣传影片和动画OP片段试听。

乙女游戏改编动画《冷然之天秤》公开第二弹宣传片 资讯

OP「耽溺ミラアジュイズム」由「kradness」负责演唱，ED「Black Thunder」由声优「下野紘」演唱。


故事发生在大正25年。帝都东京。

正当华族出生的久世鸫为守护没落家族决意联姻时，弟弟久世鹟却被卷入被称作“稀有之物”、会对读者产生巨大影响的书所引起的事件之中。

鸫以此为契机，能够看见被称为“灵韵”的、稀有之物所散发出的寄居者的情感，此时，“帝国图书情报资产管理局”（通称“鸱鸺”）的人出现在困惑的鸫面前。他们是保护·管理“稀有之物”的组织，并委托鸫协助调查“稀有之物”。鸫虽然犹豫，却还是决定参与“鸱鸺”，展开对“稀有之物”的调查活动——


【制作团队】

 监　　督：高田昌弘

 系列构成：金春智子

 角色设计：佐光幸惠

 音    乐：长谷川智树

 音乐製作：Pony Canyon

製　　作：Zero-G


【声优】

 久世鶇：木村珠莉

 尾崎隼人：梶裕贵

 鸿上滉：冈本信彦

 星川翡翠：逢坂良太

 鵜饲昌吾：木村良平

 汀紫鹤：铃村健一

 鷺泽累：樱井孝宏

 久世鶲：村瀨步

 朱鷺宫栞：夏树莉绪

 鶯地啟三郎：小林范雄

 隐由鹰：绿川光

 四木沼蔷子：真田朱音

 杙椰：宫下荣治

 柾小琉璃：高桥未奈美

 猿子基史：兴津和幸

 苇切拓真：利根健太朗

 燕野太郎：榎木淳弥

 笹乞藤一郎：石井真

 四木沼乔：远藤大智

 雉子谷新：西田雅一

 百舌山识郎：荻野晴朗

 旁白：下野紘


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