乙女游戏改编动画《冷然之天秤》公开第二弹宣传片

「OTOMATE」推出的乙女游戏《冷然之天秤（ニル・アドミラリの天秤）》即将动画化，预计4月1日播出。官方日前公开了最新第2弹宣传影片和动画OP片段试听。

OP「耽溺ミラアジュイズム」由「kradness」负责演唱，ED「Black Thunder」由声优「下野紘」演唱。





故事发生在大正25年。帝都东京。

正当华族出生的久世鸫为守护没落家族决意联姻时，弟弟久世鹟却被卷入被称作“稀有之物”、会对读者产生巨大影响的书所引起的事件之中。

鸫以此为契机，能够看见被称为“灵韵”的、稀有之物所散发出的寄居者的情感，此时，“帝国图书情报资产管理局”（通称“鸱鸺”）的人出现在困惑的鸫面前。他们是保护·管理“稀有之物”的组织，并委托鸫协助调查“稀有之物”。鸫虽然犹豫，却还是决定参与“鸱鸺”，展开对“稀有之物”的调查活动——





【制作团队】

监 督：高田昌弘

系列构成：金春智子

角色设计：佐光幸惠

音 乐：长谷川智树

音乐製作：Pony Canyon

製 作：Zero-G





【声优】

久世鶇：木村珠莉

尾崎隼人：梶裕贵

鸿上滉：冈本信彦

星川翡翠：逢坂良太

鵜饲昌吾：木村良平

汀紫鹤：铃村健一

鷺泽累：樱井孝宏

久世鶲：村瀨步

朱鷺宫栞：夏树莉绪

鶯地啟三郎：小林范雄

隐由鹰：绿川光

四木沼蔷子：真田朱音

杙椰：宫下荣治

柾小琉璃：高桥未奈美

猿子基史：兴津和幸

苇切拓真：利根健太朗

燕野太郎：榎木淳弥

笹乞藤一郎：石井真

四木沼乔：远藤大智

雉子谷新：西田雅一

百舌山识郎：荻野晴朗

旁白：下野紘



