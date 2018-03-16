乙女游戏改编动画《冷然之天秤》公开第二弹宣传片

「OTOMATE」推出的乙女游戏《冷然之天秤（ニル・アドミラリの天秤）》即将动画化，预计4月1日播出。官方日前公开了最新第2弹宣传影片和动画OP片段试听。
OP「耽溺ミラアジュイズム」由「kradness」负责演唱，ED「Black Thunder」由声优「下野紘」演唱。
故事发生在大正25年。帝都东京。
正当华族出生的久世鸫为守护没落家族决意联姻时，弟弟久世鹟却被卷入被称作“稀有之物”、会对读者产生巨大影响的书所引起的事件之中。
鸫以此为契机，能够看见被称为“灵韵”的、稀有之物所散发出的寄居者的情感，此时，“帝国图书情报资产管理局”（通称“鸱鸺”）的人出现在困惑的鸫面前。他们是保护·管理“稀有之物”的组织，并委托鸫协助调查“稀有之物”。鸫虽然犹豫，却还是决定参与“鸱鸺”，展开对“稀有之物”的调查活动——
【制作团队】
监 督：高田昌弘
系列构成：金春智子
角色设计：佐光幸惠
音 乐：长谷川智树
音乐製作：Pony Canyon
製 作：Zero-G
【声优】
久世鶇：木村珠莉
尾崎隼人：梶裕贵
鸿上滉：冈本信彦
星川翡翠：逢坂良太
鵜饲昌吾：木村良平
汀紫鹤：铃村健一
鷺泽累：樱井孝宏
久世鶲：村瀨步
朱鷺宫栞：夏树莉绪
鶯地啟三郎：小林范雄
隐由鹰：绿川光
四木沼蔷子：真田朱音
杙椰：宫下荣治
柾小琉璃：高桥未奈美
猿子基史：兴津和幸
苇切拓真：利根健太朗
燕野太郎：榎木淳弥
笹乞藤一郎：石井真
四木沼乔：远藤大智
雉子谷新：西田雅一
百舌山识郎：荻野晴朗
旁白：下野紘
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