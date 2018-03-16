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《魔法少女伊利亚》主角变身赛车女郎

资讯 musquall 2018年03月16日 11:33
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      奥迪日本的车队Audi Team DreamDrive将回归今年倍耐力日本超耐久系列赛的ST-TCR级比赛。此次比赛，他们将派出Audi RS3 LMS赛车参赛。奥迪日本与《魔法少女伊利亚》系列合作，车队的45号赛车将会是一辆《魔法少女伊利亚》痛赛车。

《魔法少女伊利亚》主角变身赛车女郎 资讯

      这是Audi Team DreamDrive第二次参加ST-TCR级比赛。赛季的第一轮将于3月31日至4月1日在著名的铃鹿赛道举办。

      之前，奥迪日本曾与3DCG电影《最终幻想15 王者之剑》合作。

      《魔法少女伊利亚》是由广山弘作画的以TYPE-MOON作品《Fate/stay night》的登场人物以及魔法少女为题材的外传漫画。漫画第一部于2007年～2009年期间在角川书店杂志《月刊Comp-Ace》上连载。漫画第一部后被改编成tv版动画《Fate/kaleid liner 魔法少女☆伊莉雅》，于2013年7月至9月播放。漫画第二部名为《Fate/kaleid liner 魔法少女☆伊莉雅 2wei》，于2009年～2012年期间在角川书店杂志《月刊Comp-Ace》上连载。漫画第二部后被改编成tv版动画《Fate/kaleid liner 魔法少女☆伊莉雅 2wei!》，于2014年7月至9月播放。目前，漫画正在连载第三部《Fate/kaleid liner 魔法少女☆伊莉雅 3rei》。动画第三季《Fate/kaleid liner 魔法少女☆伊莉雅 2wei Herz!》于2015年7月至9月播出。动画第4季《Fate/kaleid liner 魔法少女☆伊莉雅 3rei!!》于2016年7月至9月开始播出。动画系列的第一部剧场版动画《剧场版魔法少女伊利亚 雪下的誓言（日语：劇場版 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ 雪下の誓い）》已经于8月26日在日本上映。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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