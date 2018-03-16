TV版动画《命运石之门0》全长23话+1话电视未播出

零售商Sofmap、Neowing上架了即将播出的TV版动画《命运石之门0》的蓝光和DVD。Neowing还标明，动画的蓝光和DVD版共6卷，第6卷既最终卷将包含“动画第21-23话和一话电视未播出的内容”。



动画计划在今年4月播出。动画改编自同名游戏。动画中所有声优均来自于游戏。游戏是《命运石之门》的Beta世界线。游戏已经在2016年12月发售了日文PS3、PS4、PSV版。在动画《命运石之门》的重播中，最后结局也与首播不一样。



动画的官方网站透露，动画将在3月25日的“AnimeJapan2018”上举办舞台活动。届时，宫野真守、关智一、今井麻美、矢作纱友里会出席活动。



动画主要声优如下：



冈部伦太郎 cv 宫野真守

椎名真由理 cv 花泽香菜

桥田至 cv 关智一

牧濑红莉栖 cv 今井麻美

桐生萌郁 cv 后藤沙绪里

漆原琉华 cv 小林优

菲利斯·喵喵 cv 桃井晴子

阿万音铃羽 cv 田村由香里

比屋定真帆 cv 矢作纱友里

椎名篝 cv 潘惠美

阿万音由季 cv 田村由香里



动画主要制作人员如下：



监督：川村贤一

系列构成：花田十辉

角色原案：huke

角色设计：稻吉智重

动画制作：WHITE FOX



除了游戏和动画外，《命运石之门0》还有漫画和小说。漫画由姫乃タカ作画，小说由角川Sneaker文库出版。





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