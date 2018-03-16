动画《逆转裁判》将制作第二季 今秋开播

据官方消息，动画《逆转裁判》将制作第二季，预计今年秋季在读卖电视台播出。

电视动画《逆转裁判 ～对这个“真实”，有异议！～》改编自CAPCOM推出的系列推理游戏《逆转裁判》。讲述的是主人公辩护律师成步堂龙一通过调查取证，为委托人洗清罪名并寻找真相的故事。动画第一季2016年4月播出。

《逆转裁判》第二季监督渡边步、系列构成富冈淳广、人物设计及总作画监督太田慧子担任。成步堂龙一由梶裕贵配音、绫里真宵由悠木碧配音、御剣怜侍由玉木雅士配音、绫里千寻由中村千绘配音、糸锯圭介由岩崎征实配音、矢张政志役由奈良徹配音。

剧情简介

被卷入奇怪事件的委托人们。主人公新人律师成步堂龙一，为了洗清他们的嫌疑挺身而出。 被告人是有罪，还是无罪……。成步堂信任着委托人，与对手的法官们在法庭上展开热烈的战斗。 在被逼入走投无路的危机，似乎万事休矣的瞬间，伴随着“有异议！”这句话，从细微的证据当中，突破矛盾，引发华丽的逆转剧！ 以成步堂的师父、美人律师绫里千寻，助手绫里真宵，对手检察官御剑怜侍为首，众多个性丰富的角色们所带来的，戏剧性的交涉所交织的章节也引人注目！动画还将深刻描绘成步堂与伙伴们自幼开始的牵绊以及友情。 将被扭曲的真实，利用从师父那里继承的想法来逆转，动摇，发表异议，导出真相。

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