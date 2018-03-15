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《牵牛花与加濑同学。》剧场放映OVA本预告片解禁

资讯 musquall 2018年03月15日 12:27
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      周三，Pony Canyon开始播放《牵牛花与加濑同学。（日语：あさがおと加瀬さん。）》剧场放映OVA的本预告片。预告片播放了由山田结衣（cv 高桥未奈美）&加濑友香（cv 佐仓绫音）演唱的动画主题曲《明日への扉》。

      官方网站也公布了新主视觉图

《牵牛花与加濑同学。》剧场放映OVA本预告片解禁 资讯 第1张

      《牵牛花与加濑同学。》是日本漫画家高嶋博美的百合漫画。高嶋于2010年8月起在新书馆出版的百合漫画集《Hirari、（ひらり、）》上连载，后来于2014年7月因该刊物休刊而转移到漫画网站“FLASH WINGS”继续连载。2017年10月，动画宣布新作以OVA形式在剧院上映，预计2018年6月9日公开。

《牵牛花与加濑同学。》剧场放映OVA本预告片解禁 资讯 第2张

      《牵牛花与加濑同学》讲述了个性内向的园艺股长山田结衣偷偷暗恋着隔壁班的田径队王牌选手加濑友香。加濑友香外表帅气，运动万能，是学校里的风云人物。两人通过结衣种的牵牛花相识，并成为朋友最终发展成为恋人。

动画主要制作人员如下：

原作：高嶋博美
监督：佐藤卓哉
角色设定：坂井久太
美术监督：桥本和幸
音乐：rionos
动画制作：ZEXCS

动画主要声优如下：

山田结衣 cv 高桥未奈美
加濑友香 cv 佐仓綾音
三河 cv 木户衣吹
井上前辈 cv 寿美菜子
老师 cv 浅野真澄
教练 cv 内山夕实
？？？ cv 落合福嗣


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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