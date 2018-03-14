《艳汉》真人版舞台剧角色宣传照解禁公开

尚月地原作的《艳汉》，其改编真人舞台剧将于4月11日至15日上演「歌谣倶乐部『艳汉』第二幕」，官方日前公开了更多角色的定装照。
樱井圭登饰演吉原诗郎
末原拓马饰演山田光路郎
三上俊饰演吉原安里
田上真里奈饰演六口
住在世界尽头、宛如幻境一般的小城镇里，总是穿着松垮服装、无兜(没有系兜裆布)、长相妖艳却老是一脸呆滞样的制伞人。诗郎，与最受不了邋塌的人、是名热血硬汉的警察大人，光路郎，一次次被卷入煽情却又光怪陆离的各种事件中！眉目清秀、仿佛令人窒息的性感动作大集合，琳琅满目！又仿佛鸦片般让人上瘾！
尚月地原作的《艳汉》，其改编真人舞台剧将于4月11日至15日上演「歌谣倶乐部『艳汉』第二幕」，官方日前公开了更多角色的定装照。
樱井圭登饰演吉原诗郎
末原拓马饰演山田光路郎
三上俊饰演吉原安里
田上真里奈饰演六口
住在世界尽头、宛如幻境一般的小城镇里，总是穿着松垮服装、无兜(没有系兜裆布)、长相妖艳却老是一脸呆滞样的制伞人。诗郎，与最受不了邋塌的人、是名热血硬汉的警察大人，光路郎，一次次被卷入煽情却又光怪陆离的各种事件中！眉目清秀、仿佛令人窒息的性感动作大集合，琳琅满目！又仿佛鸦片般让人上瘾！
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