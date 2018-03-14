《鲁邦三世》第五部TV版动画宣传视频解禁

周二，《鲁邦三世》第五部TV版动画《鲁邦三世 PART 5》的官方网站开始播出动画的宣传视频。官方网站还公布了一张由角色设计横堀久雄创作的关键视觉图以及播出信息。



新视觉图上不但有鲁邦和他的伙伴次元大介、石川五卫门、峰不二子，还加入了新角色非常聪明的女黑客阿米·艾楠。鲁邦还戴上了单片眼镜。这个眼镜是是莫里斯·鲁布郎笔下大盗亚森·罗宾的标志性饰物。



官方网站还确定，动画将从4月3日（周二）23：54在日本电视台深夜节目“AnichU”播出。动画也会在网络视频服务Hulu上播出。



此外，官方网站还宣布，动画将会参加“AnimeJapan2018”，届时会有动画声优出席。



声优泽城美雪将会为动画演唱片尾曲《セーヌの風に…（Adieu）》。泽城美雪还将在动画中为峰不二子配音。这首片尾曲依旧是由《鲁邦三世》系列的音乐担当大野雄二作曲。这首歌也会收录在他以Yuji Ohno ＆ Lupintic Six名义发售的专辑《LUPIN THE THIRD PART V～SI BON! SI BON!》。



动画主要制作人员如下：



原作：Monkey Punch

监督：矢野雄一郎

系列构成：大河内一楼

角色设计：横堀久雄

动画制作：Telecom Animation Film

出品・著作：鲁邦三世PART5制作委员会



动画主要声优如下：



鲁邦三世 cv 栗田贯一

次元大介 cv 小林清志

石川五卫门 cv 浪川大辅

峰不二子 cv 泽城美雪

钱形警部 cv 山寺宏一

阿米·艾楠 cv 水濑祈

阿尔贝特·单多雷吉 cv 津田健次郎

八尺鸟五郎 cv 岛崎信长



新动画的舞台是现代的法国。虽然鲁邦会使用互联网、手机等数码装备来对付他的敌人，但他依然会开着他那辆老车，并使用他的老枪。



2017年7月，在巴黎举办的Japan Expo上，TMS和Telecom Animation Film宣布，《鲁邦三世》第五部动画正在制作中。在这部新动画中，鲁邦三世将会去法国旅行。法国是他祖父的家乡，也是莫里斯·鲁布郎笔下大盗亚森·罗宾（Arsène Lupin）的家乡。



《鲁邦三世》是日本漫画家Monkey Punch（モンキー．パンチ，本名加藤一彦）的漫画系列作品，1967年8月10日在双叶社《周刊漫画Action》创刊号上开始连载，1971年TV动画初登荧屏，至今已超过40年并仍在放送中，一直保持极高人气，是日本动漫界名副其实的不死鸟，被誉为日本国民级动漫。该作品已被陆续改编为电视动画、剧场版、OVA、游戏等。





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