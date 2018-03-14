藤田和日郎《魔偶马戏团》TV动画化！视觉图公开！





日本漫画家藤田和日郎的经典漫画作品《魔偶马戏团》宣布TV动画化，设计视觉图公开。

《魔偶马戏团》「からくりサーカス」从1997年开始在小学馆《周刊少年Sunday》连载2006年完结，单行本全43卷，系列累计销量突破1500万部。动画的声优阵容、播出时间、制作团队以及原作完全版的详情目前暂未公开。此次TV版《魔偶马戏团》男主角才贺胜的声优将通过海选决定，不论专业还是业余人士均可参与。

剧情简介

“才贺”是日本大财团，以高科技产品闻名，才贺集团的各式各样机械技术之所以处于领导地位，是因为才贺家的男性由他们的祖先到现在都很喜欢机动木偶， 所以对于机械设计颇有心得。才贺集团主席才贺贞义和情妇生下一个小孩子，名叫 "胜" 。胜还是一个小学生，在才贺贞义因为交通意外身亡后，继承了所有遗产。这样的安排当然使贞义其他的子女不满，他们雇人追杀胜。

胜记得爷爷从前说过，如果有这一天的话，便到马戏团找一个叫"白银"的人，他自然会保护胜的。在前往马戏团途中，遇上了加藤鸣海，他在途中还不断保护胜，而且更成为了好朋友。到了马戏团， 鸣海已无法再和木偶追杀组织抗衡，千钧一发之际，白银出现了。控制一个木偶“丑角”将所有敌人击退。之后胜的危机仍旧不断，而且还有其它人加入这遗产争夺战中，他们不断派木偶追杀胜，一幕幕轰烈非常的战斗将不断出现，究竟这次事件是否另有目的，背后又会隐藏着什么秘密呢.....

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