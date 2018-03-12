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SQUARE ENIX公开女性向偶像育成手游《偶像幻想》宣传片

资讯 菜菜 2018年03月12日 12:51

此前游戏厂商「SQUARE ENIX」申请了一个IDOL FANTASY的LOGO引来不少粉丝的猜想，日前官方终于宣布即将推出一款偶像育成手游《偶像幻想（IDOL FANTASY）》，预计今年夏季开放下载。目前已公开首部宣传片。


虽然是现在见怪不怪的偶像类手游，但也融入了幻想元素，游戏中玩家扮演的是幻想世界来的勇者的经纪人，一起以顶尖偶像为目标。已公开的有4个偶像团体。

SQUARE ENIX公开女性向偶像育成手游《偶像幻想》宣传片 资讯 第1张

BRAVE HEARTS

星野莲（CV：古川慎／角色设计：小林元）

神音聡真（CV：熊谷健太郎／角色设计：小林元／原案：泉由香子）

取手淳也（CV：増田俊树／角色设计：小林元）

観月智佳仁（CV：朗斯贝里·亚瑟／角色设计：小林元／原案：泉由香子）

伊咲晃（CV：村瀬歩／角色设计：小林元／原案：泉由香子）

SQUARE ENIX公开女性向偶像育成手游《偶像幻想》宣传片 资讯 第2张

E-lements

焔煌キ（CV：八代拓／角色设计：七都サマコ）

雫ルカ（CV：上村祐翔／角色设计：キリシマソウ）

矢吹颯斗（CV：白井悠介／角色设计：悌太）

明地岩太（CV：寺岛惇太／角色设计：赤井ヒガサ）

SQUARE ENIX公开女性向偶像育成手游《偶像幻想》宣传片 资讯 第3张

神祇-JINGI-

伊达吉宗（CV：大须贺纯／角色设计：铃木次郎）

夜桜奈々绪（CV：铃木裕斗／角色设计：小林元／原案：高畑知香）

鬼岛禅（CV：大河元气／角色设计：ヨシノサツキ）

SQUARE ENIX公开女性向偶像育成手游《偶像幻想》宣传片 资讯 第4张

すい－つ！Mon-Star！

プリン（CV：代永翼／角色设计：泉沢康久）

ゼリー（CV：花江夏树／角色设计：memo）

ムース（CV：山本和臣／角色设计：あいだいろ）


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