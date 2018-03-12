动画《新足球小将》公布6名追加声优

今日出版的集英社杂志《周刊少年Jump》第15期公布了即将播出的动画《新足球小将》的6名追加声优。



泽田德 cv 潘惠美

若岛津健 cv 梅原裕一郎

立花政夫 cv 竹内绚子

立花和夫 cv 渡边优里奈

三杉淳 cv 齐藤壮马

松山光 cv 羽多野涉及



动画之前公布的声优如下：



大空翼 cv 三瓶由布子

若林源三 cv 铃村健一

岬太郎 cv 福原绫香

石崎了 cv 田村睦心

日向小次郎 cv 佐藤拓也

罗伯特本乡 cv 小西克幸

中泽早苗 cv 原纱友里

井泽守 cv 岩中睦树

来生哲兵 cv 酒井广大

泷一 cv 吉野裕行

高杉真吾 cv 木内太郎



杂志还公布了动画的具体播出时间：



东京电视台 2018年4月2日起每周一深夜1:35～

大阪电视台 2018年4月3日起每周二深夜2:05～

爱知电视台 2018年4月2日起每周一深夜1:35～

濑户内电视台 2018年4月5日起每周四深夜1:40～

北海道电视台 2018年4月4日起每周三深夜1:35～

TVQ九州放送 2018年4月2日起每周一深夜2:00～

BSJapan 2018年4月9日起每周一深夜0:30～



漫画家高桥阳一于1981年至1988年在集英社杂志《周刊少年Jump》上连载漫画《足球小将》，单行本共37卷。漫画在全球超过20个国家发售过，影响过很多少年。漫画曾推出过3部TV版动画、4部剧场版动画以及多部OVA和舞台剧。今年4月起，新的TV版动画也将在东京电视台等电视台播出。



高桥阳一于2013年12月开始在集英社杂志《Grand Jump》上连载《足球小将 Rising Sun》。漫画《足球小将 Rising Sun》讲述了大空翼如何成为日本国奥选手的故事。





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