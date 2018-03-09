动画《全金属狂潮4》播出日期确定

周四，动画《全金属狂潮》官方网站公布了动画第四季《全金属狂潮 隐匿的胜利（日语：フルメタル・パニック! Invisible Victory）》在电视台的具体播出时间。



AT-X 2018年4月13日起每周五20：30～

东京MX 2018年4月13日起每周五22：30～

太阳电视台 2018年4月13日起每周五23：30～

BS11 2018年4月13日起每周五27：00～



此外，动画还会在网络视频服务AbemaTV上于2018年4月13日起每周五23：00～特別先行发布。



动画主要制作人员如下：



原作：贺东招二

原作插画：四季童子（Fantasia文库刊）

监督：中山胜一

系列构成・脚本：贺东招二

角色设计・总作画监督：堀内修

次角色设计：山本彩

机械导演：西井正典

机械设计：海老川兼武、渭原敏明

套件设计：柳濑敬之

枪械设计：吉冈毅

小道具设计：松村拓哉

美术设定：天田俊貴

色彩设计：北林千明

美术监督：木下了香

3DCG导演：上地正祐

摄影监督：井上洋志

特殊效果：イノイエシン

编辑：平木大辅

音乐：佐橋俊彦

音响监督：鶴冈阳太

制作会社：XEBEC

出品：FMP!4



动画主要声优如下：



相良宗介 cv 关智一

千鸟要 cv 雪野五月

常盘恭子 cv 木村郁绘

神乐坂恵理 cv 夏树里欧

林水敦信 cv 森川智之

泰蕾莎·泰斯塔罗莎 cv 尤加奈

克鲁兹·威巴 cv 三木真一郎

梅丽莎·毛 cv 根谷美智子

安德烈·赛格维奇·加里宁 cv 大冢明夫

理查德·马度卡斯 cv 西村知道

雷纳德·泰斯塔罗莎 cv 浪川大辅

克拉马 cv 山路和弘

李福勒 cv 杉田智和

维尔赫姆·卡斯帕 cv 寺杣昌纪

莎比娜·莱夫尼奥 cv 井上麻里奈

篠原幸 cv 内田彩

娜美 cv 茅原实里

米歇尔·雷蒙 cv 津田健次郎

南桑警察署长 cv 玄田哲章

乔治·拉布罗克 cv 速水奖

蜻蜓（Falke AI） cv 山口胜平

亚修 cv 远藤大智

莱利 cv 齐藤次郎

盖欧 cv 代永翼

达欧 cv 樱井透



《全金属狂潮》是贺东招二创作、四季童子插画的轻小说，由富士见书房Fantasia文库出版，小说原作从1998年连载至2010年完结。并于2008年获得“这本轻小说真厉害！”大奖长篇小说部门第一名。故事发生一个冷战并没有结束的平行世界，讲述了雇佣兵少年相良宗介和天才少女千鸟要之间的故事。



轻小说曾被改编成三季TV版动画和OVA动画，轻小说也被改编成多部漫画及番外篇漫画。





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