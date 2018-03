作为原创动画《心理测量者》「PSYCHO-PASS サイコパス」的“下一步计划”3部剧场版动画将于2019年1月公开。

天野明担任角色原案,剧场版第一部「心理测量者 Sinners of the System Case.1『罪与罚』」中佐仓绫音配音霜月、野岛健儿配音宜野座,第二部「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.2『First Guardian』」东地宏树配音须乡、有本钦隆配音征陆,第三部「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3『恩怨的彼方——』」关智一配音狡噛。

