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剧场版动画《笑傲曇天 外传 ～宿命、双头的风魔～》公开主视觉图和预告片

资讯 菜菜 2018年03月08日 15:48

唐唐烟 原作的《笑傲曇天（曇天に笑う）》正在制作系列外传剧场版动画，中篇「宿命、双头的风魔」将在6月9日上映。官方日前公开了本片的预告片和主视觉图

剧场版动画《笑傲曇天 外传 ～宿命、双头的风魔～》公开主视觉图和预告片 资讯

三百年苏醒一次的魔物「大蛇」复活的十一年前，有这样一群立志在历史的背后守护国家的人们。那就是为了讨伐大蛇而组成的部队「豺」，在曇家当主「大湖」担任师傅的这一部队当中，除了天火之外，天火的盟友「安倍苍世」、「佐佐木妃子」也在其中。但由于某起事件，天火与志同道合的豺们就此分道扬鑣，因为继续从属於部队，会有无法保护的事物。当时间来到明治十二年。大蛇消灭，万里无云的滋贺天空之下，豺与曇兄弟得知了天火隐藏起来的想法……


【制作团队】

监　　督：若野哲也

系列构成：梅原英司

角色设计、总作画监督：田中纪衣

助监督：江副仁美

动作作画监督：宇佐美皓一

作画监督：藤崎贤二、野崎真一、胡拓磨、铃木奈都子

道具设计：藤崎贤二、浅沼信也

色彩设计：木幡美雪

摄影监督：今泉秀树

音　　乐：山田丰

音乐製作：松竹音乐出版

音响监督：秦昌二

音响製作：Sound Team Don Juan

製　　作：WIT STUDIO


声优

曇天火：中村悠一

曇空丸：梶裕贵

曇宙太郎：代永翼

安倍苍世：鸟海浩辅

鹰峰诚一郎：安元洋贵

佐佐木妃子：大原沙耶香

芦屋睦月：藤原祐规

犬饲善藏：藤原贵弘

尸千狼：岩崎博

武田乐鸟：下野紘

比良里：铃村健一

牡丹：佐藤利奈

锦：能登麻美子

金城白子：樱井孝宏

曇大湖：大川透

曇小雪：折笠富美子


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