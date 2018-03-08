蓝井艾露将为动画《刀剑神域外传Gun Gale Online》演唱片头曲

周三，动画《刀剑神域》官方推特宣布，歌手蓝井艾露将为动画《刀剑神域外传Gun Gale Online》演唱片头曲《流星》。



官方推特也在播放片头曲的广告。



歌手蓝井艾露在2016年8月宣布因健康原因暂停活动。今年2月，她宣布将在春季复出。这也是她复出后首次演唱动画主题曲。



动画计划于今年4月在东京MX、BS11、栃木电视台、群马电视台、MBS和爱知电视台播出。



动画主要制作人员如下：



监督：迫井政行

系列构成、剧本：黑田洋介

角色设计、总作画监督：小堺能夫

动画制作：Studio 3Hz



动画主要声优如下：



莲 cv 楠木友利

Pitohui cv 日笠阳子

M cv 兴津和幸

不可次郎 cv 赤崎千夏



声优楠木友利还将为动画演唱片尾曲。





动画《刀剑神域外传Gun Gale Online》改编自由时雨泽惠一创作、黑星红白插画的同名《刀剑神域》轻小说外传作品。这部轻小说以《刀剑神域》中出现的VR游戏《Gun Gale Online》为舞台，描绘了女大学生小比类卷香莲作为玩家参与冒险的故事。



《刀剑神域》是轻小说家川原砾著作，插画家abec负责插画，电击文库所属的轻小说。轻小说曾被改编成两季TV版动画、一部动画特别篇和一部剧场版动画。此外，新的TV版动画和番外篇动画也在制作中。





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