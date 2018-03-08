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《宇宙战舰提拉米苏》将制作舞台剧

资讯 十月轻舞 2018年03月08日 10:03
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　　宫川サトシ原作，伊藤京执笔的漫画《宇宙战舰提拉米苏》将于今年夏季上演舞台剧

《宇宙战舰提拉米苏》将制作舞台剧 资讯 第1张

　　《宇宙战舰提拉米苏》是在 くらげバンチ 上连载的一部宇宙机器人驾驶员搞笑漫画，故事的主角是前途似锦的王牌驾驶员一之濑昴，虽然是很拉风的驾驶着人形机器人在宇宙中战斗，但是在帅气的外表人类王牌的设定下，一之濑昴是个冒失鬼，在驾驶舱内经常状况百出而且脑洞奇特，比如单机突入大气层时一之濑会上网提问找网友需求帮助，结果没人认真回答他只认为他是钓鱼。穿反 T 恤在驾驶舱内呼吸困难，结果想脱下 T 恤却因为头盔太大怎么都脱不下来。而且对于自己的头盔他还特别爱惜甚至专门给头盔贴膜，这部漫画的故事几乎都是在机器人的驾驶舱内，没有什么特别正经的开着萝卜战斗的画面，一之濑昴完全是一个人类王牌机器人驾驶员兼死宅，可以说是颠覆了以往大家对机器人驾驶员的印象，别的驾驶员是热血，一之濑昴则是用生命在宇宙中搞笑。目前改编的 TV 动画预定是在 2018 年播出，GONZO 负责动画制作。

《宇宙战舰提拉米苏》将制作舞台剧 资讯 第2张

　　舞台剧脚本由なるせゆうせい执笔，剧团ホチキス的米山和仁负责演出，4cu担任企划制作。

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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