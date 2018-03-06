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《吹响！上低音号》系列全新剧场版《利兹与青鸟》新声优是13岁花样滑冰女子选手本田望结，主题曲确定

资讯 musquall 2018年03月06日 11:14
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      今日，《吹响！上低音号》系列全新剧场版《利兹与青鸟》在其官方网站宣布，13岁花样滑冰女子选手本田望结将加盟动画，她将为剧中童话剧的角色利兹和少女配音。

《吹响！上低音号》系列全新剧场版《利兹与青鸟》新声优是13岁花样滑冰女子选手本田望结，主题曲确定 资讯 第1张

      在剧中童话里，利兹是一名独自在湖边生活的孤儿少女。当她打算投湖时，一个神秘的蓝发少女救了她。

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      动画官方网站还宣布，活跃在京都地区的四人女子乐队Homecomings的新歌《Songbirds》将会是动画的主题曲

动画主要声优如下：

铠冢霙 cv 种崎敦美
伞木希美 cv 东山奈央
中川夏纪 cv 藤村鼓乃美
吉川优子 cv 山冈百合
剑崎梨梨花 cv 杉浦诗织
黄前久美子 cv 黑泽朋世
加藤叶月 cv 朝井彩加
川岛绿辉 cv 丰田萌絵
高坂丽奈 cv 安济知佳
利兹/少女 cv 本田望结

动画主要制作人员如下：

原作：武田綾乃（宝岛社文库刊）
监督：山田尚子
脚本：吉田玲子
角色设计：西屋太志
美术监督：篠原睦雄
色彩设计：石田奈央美
乐器设定：髙橋博行
摄影监督：高尾一也
3D监督：梅津哲郎
音响监督：鶴岡陽太
音乐：牛尾憲輔
音乐制作：Lantis
音乐制作协力：洗足学园音乐大学
音乐监修：大和田雅洋
动画制作：京都アニメーション
出品：《吹响！》制作委员会（京都动画・PonyCanoy・Lantis・乐音舎）
发布：松竹

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      这部动画是系列两部全新剧场版动画的第一部，计划在4月21日上映。

      《吹响！上低音号（日语：響け! ユーフォニアム）》是武田绫乃的日本小说系列作品，插画为Asada Nikki。小说曾经于宝岛社举办的第8回“日本爱情故事大赏”获奖。2013年12月5日发行首作《吹响！上低音号～欢迎加入北宇治高中管乐团～》。2014年12月小说决定由京都动画改编成TV版动画《吹响！上低音号（日语：響け！ユーフォニアム）》，动画于2015年4月开始播放。2015年10月决定制作剧场版以及TV版动画第二季。剧场版于2016年4月23日公开上映，内容为第一季的总集篇。2016年4月23日决定秋天播放TV版动画第二季。动画《吹响！上低音号2》于2016年10月至12月播出。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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