动画《ISLAND》主创和主题曲演唱者公布

周日，动画《ISLAND》官方网站公布了动画片尾主题曲的演唱者。亚咲花将为动画演唱片尾曲。



2016年，还是女子高中生的亚咲花凭借动画《超能力9人组》片尾曲《Open your eyes》以动画歌手出道。亚咲花还为正在热播的动画《摇曳露营△》演唱片头曲《SHINY DAYS》。



2月底，动画官网宣布，声优田村尤加利将为动画演唱片头曲。田村还会为动画女主角御原凛音配音。



周一，动画官方网站还公布了动画的主要制作人员。主要制作人员如下：



监督：川口敬一郎

系列构成：荒川稔久

角色设计：川村幸祐

音乐：立山秋航

音乐制作・MAGES.

动画制作：feel.



动画主要声优如下：



御原凛音 cv 田村尤加利

枢都夏莲 cv 阿澄佳奈

伽蓝堂纱罗 cv 山村响



动画改编自Frontwing和Prototype的同名电子小说游戏。在游戏中，村川梨衣为伽蓝堂纱罗配音。但由于种种原因，动画的制作委员会最后决定用山村响代替村川梨衣为伽蓝堂纱罗配音。



动画计划在今年播出。



游戏《ISLAND》于2016年4月发售PC版，之后于2017年2月发售PSV版。





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