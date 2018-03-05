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动画《黑社会的超能力女儿》公开新宣传影像及主视觉图

资讯 菜菜 2018年03月05日 14:16

漫画家「大武政夫」原作的作品《黑社会的超能力女儿》改编动画即将播出，官方日前公开最新宣传影像及主视觉图

动画《黑社会的超能力女儿》公开新宣传影像及主视觉图 资讯

片头曲『Distance』将由声优歌手「村川梨衣」负责演唱，她同时也参与了本作的配音。而为主角「新田义史」配音的声优「中岛良树」将会演唱片尾曲。


黑社会干部和超能力少女的城市生活喜剧。在苇河组干部，新田的房间落下的奇妙的楕圆形的物体，那是所有的开始。在神秘物体里面有一个没表情的少女，雏。用不可抗拒的念动力威胁新田，雏住在了新田家。隐瞒着少女的来历，黑社会干部和超能力少女危险而爆笑的同居生活开始了。


【制作团队】

监　　督：及川啟

系列构成、剧本：大知庆一郎

角色设计、总作画监督：神本兼利

助 监 督：松原桂

主动画师：桝田邦彰、竹内哲也、荒木凉

美术监督：吉原俊一郎

美术设定：青木薰

背　　景：美峰

色彩设计：岩井田洋

摄影监督：中村雄太

编　　辑：平木大辅

音响监督：本山哲

音响製作：Magic Capsule

音　　乐：三泽康广

音乐製作：日本哥伦比亚

製　　作：feel.


【声优】

雏：田中贵子

新田义史：中岛良树

杏子：村川梨衣

三岛瞳：本渡枫

诗子：日笠阳子

真绪：小泽亚李

少主：小山刚志

跟班：河西健吾


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