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足立佳奈、花泽香菜将为动画《雷顿侦探社》演唱主题曲

资讯 musquall 2018年03月02日 09:37
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      今日出版的小学馆杂志《Ciao》4月刊宣布，足立佳奈将为动画《雷顿神秘侦探社 卡托利的解谜事件簿（日语：レイトンミステリー探偵社　カトリーのナゾトキファイル）》演唱片头曲《Change!》，花泽香菜将为动画演唱片尾曲《大丈夫》。花泽香菜还将为动画女主角卡特里埃尔·雷顿配音。

      杂志还宣布，由おりとかほり作画的漫画版将在4月3日出版的杂志5月刊开始连载。首次连载将会有131页。


足立佳奈、花泽香菜将为动画《雷顿侦探社》演唱主题曲 资讯 第1张


      动画将在今年4月在富士电视台每周日上午8：30播出。今井翼将在第一话客串演出。

      动画改编自游戏《雷顿教授》系列。动画以Level-5游戏《雷顿神秘之旅 卡特里埃尔和大富豪的阴谋（日语：レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀）》为基础进行改编，主角也是雷顿教授的女儿卡特里埃尔·雷顿（简称凯特）。和游戏一样，动画的故事发生在英国伦敦。

动画主要声优如下：

卡特里埃尔·雷顿 cv 花澤香菜
夏罗 cv 小杉十郎太
诺亚·孟托尔 cv 池田恭祐
达吉岭·奥斯泊瓦洛 cv 多田野曜平
塞蒙·莱特 cv 今井翼（第一话客串）

动画的主要制作人员如下：

创意总监/原案·系列构成：日野晃博
原作：Level-5
监督：满仲劝
角色设计原案：长野拓造
角色设计：高田谣子
动画制作：LIDEN FILMS

足立佳奈、花泽香菜将为动画《雷顿侦探社》演唱主题曲 资讯 第2张

      游戏《雷顿神秘之旅 卡特里埃尔和大富豪的阴谋》于2017年7月20日在全球范围内发售游戏《雷顿神秘之旅 卡特里埃尔和大富豪的阴谋（日语：レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀）》的iOS和安卓版。游戏内置8种语言：日语、英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、荷兰语和韩语。

      游戏《雷顿神秘之旅 卡特莉埃尔和大富豪的阴谋》最初名为《雷顿小姐：富豪王雅利安德内的阴谋（日语：レディレイトン 富豪王アリアドネの陰謀）》。游戏主角也不是雷顿教授，而是他的女儿卡特莉埃尔·雷顿。故事发生在伦敦。在那儿，卡特莉埃尔要解决从寻找失踪的猫咪到杀人案件等各种事件。而她最初的目的，是寻找自己消失的父亲。她有一只名叫夏罗的会说话的狗作为助手。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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