动画《女神异闻录5》公布播出日期、新岛真视觉图

在昨晚的动画《女神异闻录5》的直播活动中，动画公布了具体的播出时间，并公布了一张新岛真的视觉图。



新岛真视觉图



动画将于4月7日24：30（4月8日0：30）在东京MX、群马电视台，栃木电视台和BS11播出，于4月7日26：8（4月8日2：8）在MBS播出，于4月9日12：00在GyaO!播出。动画也将会于4月7日在AbemaTV视频服务中同步播出。



动画主要制作人员如下：



原作： 《女神异闻录5》（Atlus）

故事原案： 桥野桂

角色原案： 副岛成记

恶魔设计原案： 金子一马

监督： 石浜真史

系列构成： 猪爪慎一

角色设计：石川智美

音乐： 目黑将司

制作： A-1 Pictures



动画主要声优如下：



雨宫莲 cv 福山润

坂本龙司 cv 宫野真守

高卷杏 cv 水树奈奈

摩尔加纳 cv 大谷育江

喜多川祐介 cv 杉田智和

新岛真 cv 佐藤利奈

佐仓双叶 cv 悠木碧

奥村春 cv 户松遥

明智吾郎 cv 保志总一朗



《女神异闻录5》是游戏《女神异闻录》系列的最新作。游戏于2016年发售。发售后，游戏大受好评。



A-1 Pictures曾制作过《女神异闻录5 动画特别篇》，也制作过《女神异闻录4》动画版和《女神异闻录3》电影版等。





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