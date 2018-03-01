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动画《女神异闻录5》公布播出日期、新岛真视觉图

资讯 musquall 2018年03月01日 10:10
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      在昨晚的动画《女神异闻录5》的直播活动中，动画公布了具体的播出时间，并公布了一张新岛真的视觉图

动画《女神异闻录5》公布播出日期、新岛真视觉图 资讯

新岛真视觉图

      动画将于4月7日24：30（4月8日0：30）在东京MX、群马电视台，栃木电视台和BS11播出，于4月7日26：8（4月8日2：8）在MBS播出，于4月9日12：00在GyaO!播出。动画也将会于4月7日在AbemaTV视频服务中同步播出。

动画主要制作人员如下：

原作： 《女神异闻录5》（Atlus）
故事原案： 桥野桂
角色原案： 副岛成记
恶魔设计原案： 金子一马
监督： 石浜真史
系列构成： 猪爪慎一
角色设计：石川智美
音乐： 目黑将司
制作： A-1 Pictures

动画主要声优如下：

雨宫莲 cv 福山润
坂本龙司 cv 宫野真守
高卷杏 cv 水树奈奈
摩尔加纳 cv 大谷育江
喜多川祐介 cv 杉田智和
新岛真 cv 佐藤利奈
佐仓双叶 cv 悠木碧
奥村春 cv 户松遥
明智吾郎 cv 保志总一朗

      《女神异闻录5》是游戏《女神异闻录》系列的最新作。游戏于2016年发售。发售后，游戏大受好评。

      A-1 Pictures曾制作过《女神异闻录5 动画特别篇》，也制作过《女神异闻录4》动画版和《女神异闻录3》电影版等。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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