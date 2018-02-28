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《政宗君的复仇》将推出OAD

资讯 musquall 2018年02月28日 14:06
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      近日，日本亚马逊上架了漫画《政宗君的复仇》单行本第10卷。亚马逊显示，这一卷单行本的限定版将赠送一部OVA。这一卷计划在7月27日发售。

《政宗君的复仇》将推出OAD 资讯

      《政宗君的复仇（日文：政宗くんのリベンジ）》是由竹冈叶月原作、Tiv绘画的校园恋爱漫画。漫画于一迅社杂志《月刊漫画Rex》2012年12月刊开始连载。外传漫画《政宗くんのリ○○○》由结城心一作画，于一迅社杂志《月刊漫画Rex》2016年11月刊开始连载。

      漫画也已进行了动画化改编。动画已经于2017年1月5日起在东京MX播出，也会在AT-X、太阳电视台、KBS京都和BS富士播出。

动画主要制作人员如下：

原作：竹冈叶月、Tiv
监督：凑未来
系列构成：横手美智子
剧本：横手美智子、下山健人
角色设计：泽入祐树
音响监督：龟山俊树
音乐制作：Lantis
动画制作：SILVER LINK.
制作：“政宗君的复仇”制作委员会

动画的主要声优如下：

真壁政宗 cv 花江夏树
安达垣爱姬 cv 大桥彩香
小岩井吉乃 cv 水濑祈
藤之宫宁子 cv 三森铃子
双叶妙 cv 田所梓
朱里小十郎 cv 早见沙织

      动画片头曲《ワガママMIRROR HEART》由大桥彩香演唱，片尾曲《Elemental World》由ChouCho演唱。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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