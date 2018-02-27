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剧场版《吹响！上低音号～莉兹与青鸟～》公开声优名单

资讯 菜菜 2018年02月27日 13:43

「武田綾乃」原作、京都动画负责制作的动画《吹响！上低音号》，即将推出新剧场版《莉兹与青鸟（リズと青い鸟）》，预计在4月21日上映，官方日前公开了主要声优名单。

剧场版《吹响！上低音号～莉兹与青鸟～》公开声优名单 资讯

鎧塚霙由「种﨑敦美」配音，伞木希美由「东山奈央」配音，其余还有「藤村鼓乃美」、「山冈百合」、「杉浦诗织」、「安济知佳」、「桑岛法子」、「中村悠一」、「樱井孝宏」等人将会参与本作配音。


宇治高中管乐团负责双簧管的鎧塚霙与负责长笛的伞木希美，高中三年级是两人最后的大赛所选的自由曲《莉兹与青鸟》是双簧管与长笛的共演独奏，霙对能与希美一起演奏感到开心，同时也害怕这样的日子将会迎来结束。本来应该是「亲友」的两人，双簧管与长笛的独奏却无法顺利契合，两人的关系会走向何方？


【制作团队】

监督：山田尚子

剧本：吉田玲子

角色设计：西屋太志

美术监督：篠原睦雄

色彩设计：石田奈央美

乐器设定：高桥博行

摄影监督：高尾一也

3D监督：梅津哲郎

音响监督：鹤冈阳太

音乐：牛尾宪辅

音乐製作：Lantis

音乐製作协力：洗足学园音乐大学

吹奏乐监修：大和田雅洋

动画製作：京都动画


【声优】

鎧塚霙：种崎敦美

伞木希美：东山奈央

中川夏纪：藤村鼓乃美

吉川优子：山冈百合

剑崎梨梨花：杉浦诗织

黄前久美子：黑泽朋世

加藤叶月：朝井彩加

川岛绿辉：丰田萌绘

高坂丽奈：安济知佳

新山聪美：桑岛法子

桥本真博：中村悠一

瀧升：樱井孝宏


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