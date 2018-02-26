动画《赛马娘Pretty Derby》公布声优、主题曲、新视觉图等情报

周日，动画《赛马娘Pretty Derby》在其官方网站公布了动画的主要声优、主题曲、新视觉图等情报。



动画主要声优如下：



特别周（スペシャルウィーク） cv 和气杏未

无声铃鹿（サイレンススズカ） cv 高野麻里佳

东海帝皇（トウカイテイオー） cv Machico

伏特加（ウオッカ） cv 大桥彩香

大和赤骥（ダイワスカーレット） cv 木村千咲

黄金船（ゴールドシップ） cv 上田瞳

麦昆（メジロマックイーン） cv 大西沙织

骏川たづな（はやかわ たづな） cv 藤井幸代

训练员 cv 冲野晃司

东条花（東条ハナ） cv 丰口惠



动画主要制作人员如下：



监督：及川启

系列构成：石原章弘、杉浦理史

角色设计·总作画监督：椛岛洋介

音乐：UTAMARO movement

音乐制作人：岩代太郎

动画制作：P.A.WORKS



动画新视觉图









动画将于今年4月在东京MX、关西电视台、太阳电视台、BS11播出。动画也会通过AbemaTV在网络上播出。



动画的片头曲是《Make Debut!》，由特别周（cv 和气杏未）、无声铃鹿（cv 高野麻里佳）、东海帝皇（cv Machico）、伏特加（cv 大桥彩香）、大和赤骥（cv 木村千咲）、黄金船（cv 上田瞳）、麦昆（cv 大西沙织）演唱。动画片尾曲是《グロウアップ・シャイン！》，由特别周（cv 和气杏未）、无声铃鹿（cv 高野麻里佳）、东海帝皇（cv Machico）、伏特加（cv 大桥彩香）、大和赤骥（cv 木村千咲）、黄金船（cv 上田瞳）、麦昆（cv 大西沙织）演唱。



《赛马娘Pretty Derby（日语：ウマ娘 プリティーダービー）》是由游戏开发公司Cygames制作的以手机游戏为主导，包含动画、漫画和音乐的多媒体企划，简称‘马娘（ウマ娘）’。游戏内容是以竞赛马萌拟人化为主题，并以“トゥインクル系列”作称呼在赛场上以胜利为目标的养成游戏。漫画名为《STARTING GATE！ -赛马娘Pretty Derby-》，由S.浓すぎ作画，在Cygames的漫画网站“Cygames Comics”连载。





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