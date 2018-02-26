原创动画《失落之歌》将于2018年在Netflix上全球播出

周日，原创动画《失落之歌》官方网站公布了动画片尾曲名称及其演唱者。动画片尾曲名为《Tears Echo》，歌曲由剧中角色菲妮丝（フィーニス）的声优田村由加莉来演唱。这首歌的CD和动画片头曲《歌えばそこに君がいるから》（演唱者是剧中角色琳（リン）的声优铃木木乃美）一样，在5月23日发售。

动画官网宣布，动画将会在5月27日举办特别活动“LOST SONG ～間奏曲～”。届时，声优铃木木乃美、田村由加莉以及监督森田と純平等人会出席活动。



动画将会于3月31日在NETFLIX日本上每周六先行播出。之后，NETFLIX会从夏天开始在全球播出。动画也会从4月7日25：30起每周六在东京MX、太阳电视台播出，之后会于4月8日23：30起每周日在KBS京都、4月8日25：35起每周日在爱知电视台、4月11日24：00每周三在BS富士播出。



去年8月，Netflix宣布，他们将在2018年在全球范围内播出原创动画《失落之歌（LOST SONG）》。这部原创动画由LIDEN FILMS和Dwango联合制作，全长12话。



动画角色及声优如下：



リン（琳） cv 铃木木乃美

フィーニス（菲妮丝） cv 田村由加莉

アル（艾尔） cv 久野美咲

ポニー·グッドライト（波妮·古德莱特） cv 高桥智秋

ヘンリー·レオボルト（亨利·雷奥伯尔特） cv 山下诚一郎

アリュー·ルックス（艾琉·路克斯） cv 濑户麻沙美

モニカ·ルックス（莫妮卡·路克斯） cv 芹泽优

コルテ、メル（寇尔蒂·梅尔） cv 茅野爱衣

バズラ·ベアモルス（巴兹拉·贝阿莫尔斯） cv 小山刚志

ルード·ベルンシュタイン4世（鲁多·贝伦休达因4世） cv 铃木裕斗

ドクター·ヴァイゼン（多克塔·夭曾） cv 小形满

タルジア·ホークレイ（塔尔加·霍克雷） cv 糸博



动画主要制作人员如下：



原作、监督、编剧：森田と纯平

人物原案：福田知则

动画协力：樱井亲良

主要人物设定：金子志津枝

配角设定：原修一、藤泽俊幸

设计工作：BARNSTORM DESIGN LABO

美术指导：大久保锦一

背景美术：でほぎゃらりー

色彩设计：大西峰代

摄影指导：山本弥芳

作词：畑亚贵

音乐：白户佑辅

音乐制作：5pb.Records

动画制作：LIDENFILMS×DWANGO（共同制作）



动画的宣传语是“那首歌甚至改变了群星的命运。”





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