动画《踏切时间》公布追加声优、主题曲演唱者

今日出版的双叶社杂志《月刊Action》4月刊公布了TV版动画《踏切时间》的追加声优和主题曲演唱者。









追加声优如下：



真岛同学色情满满篇



真岛同学 cv 驹形友梨

田西君 cv 松永和树



同老师一起篇



老师 cv 间宫康弘

黑部 cv 本多真梨子



SNS兄弟篇



驹场美咲 cv 木下铃奈

驹场隆 cv 市来光弘



踏切时间诗人篇



诗子 cv 绫濑有



声优驹形友梨还将演唱动画的片头曲《踏切时间》。歌曲CD将会在6月发售。



动画之前公布了《二人の青春》篇的声优。



爱 cv 千本木彩花

友 cv 小仓唯



动画改编自里好的同名漫画。这部漫画是一系列小故事的合集。这些故事都是美少女们在等待火车通过路口时的闲聊。



里好于2016年起在双叶社杂志《月刊Action》上连载这部漫画。双叶社在去年5月12日出版了漫画单行本第2卷。



漫画在双叶社杂志《月刊Action》3月刊宣布了TV版动画化改编，预计4月播出。



动画主要制作人员如下：



监督：铃木吉男

系列构成·脚本：千叶美玲

角色设计：篁馨

动画制作：EKACHI EPILKA

美术监督：川嶋みゆき

色彩设计：永野綾香

摄影监督：大岛慧治

协力：共荣大学 伊藤研究室

出品：《踏切时间》制作委员会





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