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动画《踏切时间》公布追加声优、主题曲演唱者

资讯 musquall 2018年02月24日 11:03
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      今日出版的双叶社杂志《月刊Action》4月刊公布了TV版动画《踏切时间》的追加声优主题曲演唱者。


动画《踏切时间》公布追加声优、主题曲演唱者 资讯 第1张


追加声优如下：

真岛同学色情满满篇

真岛同学 cv 驹形友梨
田西君 cv 松永和树

同老师一起篇

老师 cv 间宫康弘
黑部 cv 本多真梨子

SNS兄弟篇

驹场美咲 cv 木下铃奈
驹场隆 cv 市来光弘

踏切时间诗人篇

诗子 cv 绫濑有

      声优驹形友梨还将演唱动画的片头曲《踏切时间》。歌曲CD将会在6月发售。

      动画之前公布了《二人の青春》篇的声优。

爱 cv 千本木彩花
友 cv 小仓唯

      动画改编自里好的同名漫画。这部漫画是一系列小故事的合集。这些故事都是美少女们在等待火车通过路口时的闲聊。

动画《踏切时间》公布追加声优、主题曲演唱者 资讯 第2张

      里好于2016年起在双叶社杂志《月刊Action》上连载这部漫画。双叶社在去年5月12日出版了漫画单行本第2卷。

      漫画在双叶社杂志《月刊Action》3月刊宣布了TV版动画化改编，预计4月播出。

动画主要制作人员如下：

监督：铃木吉男
系列构成·脚本：千叶美玲
角色设计：篁馨
动画制作：EKACHI EPILKA
美术监督：川嶋みゆき
色彩设计：永野綾香
摄影监督：大岛慧治
协力：共荣大学 伊藤研究室
出品：《踏切时间》制作委员会


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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