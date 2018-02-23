动画《妖怪旅馆营业中》追加声优公布，井上和彦、上田丽奈加盟

周四，动画《妖怪旅馆营业中（日语：かくりよの宿飯）》官方网站宣布，声优井上和彦、上田丽奈将加盟动画，分别为动画中津场木史郎、静奈配音。









津场木史郎 cv 井上和彦



静奈 cv 上田丽奈



动画官方网站也宣布，动画将在“AnimeJapan2018”举办现场活动。此外，动画还会于3月16日在东京新宿区バルト9举办动画先行上映会。届时，主要声优东山奈央、小西克幸、土岐隼一、内田雄马、加隈亚衣、沼仓爱美会出席活动。



动画改编自友麻碧原作、Laruha插画的同名角色小说。小说由角川富士见L文库出版，目前已经出版了7卷。小说的漫画版《かくりよの宿飯 あやかしお宿に嫁入りします。》由衣丘わこ作画，在角川《B's-LOG COMIC》上连载，单行本已发售3卷。



动画主要制作人员如下：



原作：友麻碧

原作插画：Laruha

监督：奥田佳子

系列构成：金春智子

角色设计：佐藤陽子

妖怪设计：草彅琢仁、乙幡忠志

总作画监督：鈴木光

道具设计：久原陽子、清水奏太郎

色彩设计：歌川律子

美术设定：中島美佳

特殊效果・2D设计：鳴河美佳

美术监督：中村典史

CG导演：永井努

摄影监督：北村直樹

编辑：斋藤朱里

音响监督：郷文裕貴

音乐：伊賀拓郎

音乐制作：FlyingDog

动画制作：GONZO

出品：《妖怪旅馆营业中》制作委员会



动画主要声优如下：



津场木葵 cv 东山奈央

大旦那 cv 小西克幸

银次 cv 土岐隼一

晓 cv 内田雄马

阿凉 cv 加隈亚衣

白夜 cv 田丸笃志

チビ cv 石见舞菜香

津场木史郎 cv 井上和彦

静奈 cv 上田丽奈



动画计划于今年4月在东京MX、BS富士播出。



故事简介：



老字号旅馆“天神屋”，座落于妖魔鬼怪所栖息的世界──隐世。看得见妖怪的善良女大学生葵，不知不觉中养成做料理喂食妖怪的习惯。某天，葵在喂食妖怪时，突然被天神屋的“大老板”鬼神给抓走了。据大老板所言，葵成了祖父欠下巨债的担保品，必须嫁入他们家。

不愿从命的葵想出一计，她发下豪语──要在天神屋工作还债，没想到却引起妖怪们群情激愤……面对暴躁的土蜘蛛、冷冰冰的雪女、不知是敌是友的无脸女、狸猫、天狗，还有忽冷忽热的大老板鬼神，葵只能以美味料理与不认输的骨气收服他们！





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