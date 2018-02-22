动画《3D彼女》公开主要声优

根据日本漫画家那波麻吕原作改编的电视动画《3D彼女》（日文「3D彼女 リアルガール」）公开六名主要声优。

动画《3D彼女》讲述的是现充美少女五十岚色叶和沉迷于动漫游戏中虚拟女孩的高中生筒井光之间笨拙的恋爱故事。筒井光由上西哲平配音，五十岚色叶由芹泽优配音，伊东悠人由苍井翔太配音，高梨光也由寺岛拓笃配音，石野ありさ由津田美波配音，绫户纯惠由上田丽奈配音。

人气少女漫画《3D彼女》单行本于2011年12月13日开始在讲谈社发行，目前正在《Dessert》杂志连载中。2018年秋季由中条彩未和佐野勇斗主演，英勉担任导演的真人电影将在日本上映。

动画版将于4月起在日本电视台播出。动画制作由Hoods Entertainment公司担任，动画监督是《刀剑乱舞 花丸》的直谷隆，系列构成是三重野瞳，角色设计由栗田聪美担当。

剧情介绍

《3D彼女》主人公筒井光是一个远离现实社会，生活在动漫和游戏的2D世界的高中生，在学校同学们都觉得他奇怪和恶心，唯一可以理解他的就是御宅好友伊东，以及他最爱的动画女主角魔法少女，某一天他被安排与现实中超完美的美少女五十岚色叶一起打扫泳池，两人莫名其妙地迅速接近，还突然被对方告白，尽管他们的感情不被接受，他们还是开始了一场笨拙的纯爱故事。

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