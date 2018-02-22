动画《罪人与龙共舞》公布追加声优、主题曲和播出日期

周三，动画《罪人与龙共舞（日语：されど罪人は竜と踊る）》官方网站公布了新一批9名追加声优、动画主题曲以及具体的播出日期。





结农（ジェノン) cv 井上刚

和罗德尔（ヘロデル) cv 伊丸冈笃

亚泽尔（アーゼル) cv 洲崎绫

拉尔宫金（ラルゴンキン) cv 西凜太朗

加贝拉（ジャベイラ) cv 松本梨香

亿季（イーギー) cv 下野纮

亚库托（ヤークトー) cv 清川元梦

雷梅迪乌丝（レメディウス) cv 杉田智和

祖欧·陆（ズオ・ルー) cv 石田彰



动画片头曲是由fripSide演唱的《divine criminal》，片尾曲是由黑崎真音演唱的《decadence -デカダンス-》。



动画将于4月5日25：58在TBS播出，4月7日25：30在BS-TBS播出。



之前公布的主角声优如下：



嘉优斯·李维那·索雷尔(ガユス·レヴィナ·ソレル) cv 岛﨑信长

吉吉那·嘉迪·多尔克 ·梅雷欧斯·亚修雷·布夫(ギギナ·ジャーディ·ドルク·メレイオス·アシュレイ·ブ) cv 细谷佳正

吉薇妮娅·罗蕾西奥（ジヴーニャ・ロレッツォ） cv 日笠阳子

妮多沃尔克（ニドヴォルク） cv 甲斐田裕子

莫狄恩·奥朱斯·久内（モルディーン・オージェス・ギュネイ） cv 土师孝也

秋拉索（キュラソー・オプト・コウガ cv 南条爱乃

约坎（ヨーカーン cv 田村睦心

耶斯帕·利维·拉基（イェスパー・リヴェ・ラキ cv 星野贵纪

贝尔德丽特·利维·拉基（ベルドリト・リヴェ・ラキ cv 德井青空



动画主要制作人员如下：



原作：浅井Labo（小学馆《GAGAGA文库》刊）

角色原案：宫城、ざいん

总监督：锦织博

监督：花井宏和

系列构成：伊神贵世

角色设计：北尾胜·小仓典子

动画制作：Seven Arcs Pictures



动画改编自浅井Labo原作，宫城、ざいん插画的同名轻小说。小说于2003年起出版，当时由角川Sneaker文库出版。2008年小说转移至小学馆Gagaga文库出版，插画师由宫城变成ざいん，标题亦有所变化。





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

