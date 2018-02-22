Hi, 请登录

动画《宇宙战舰提拉米苏》首部宣传片播出，声优、制作人员公布

资讯 musquall 2018年02月22日 10:39
标签：             

      周三，动画《宇宙战舰提拉米苏（日语：宇宙戦艦ティラミス）》官方网站开始播出动画的首部宣传片，网站也公布了新关键视觉图、主要制作人员、声优等信息。

首部宣传片

动画主要制作人员如下：

原作：宫川サトシ、伊藤京（新潮社《Kurage Bunch》连载）
监督：博史池畠
系列构成：佐藤裕
角色设计：横山爱
动画制作：GONZO

动画主要声优如下：

一之濑昴 cv 石川界人
一之濑五十铃 cv 樱井孝宏
沃尔加·哈玛 cv 诹访部顺一
昴B cv 江口拓也
旁白 cv 大冢明夫

新关键视觉图

动画《宇宙战舰提拉米苏》首部宣传片播出，声优、制作人员公布 资讯 第1张

动画《宇宙战舰提拉米苏》首部宣传片播出，声优、制作人员公布 资讯 第2张


      图上文字写到“地球是蓝色，兄弟是笨蛋。”

      动画计划从4月起每周一25：00在太阳电视台、BS11播出，网络视频服务Hikari TV将在4月起每周一26：00独占先行发布。

      动画改编自宮川サトシ、伊藤亰创作的同名科幻喜剧漫画。两人于2015年10月起在新潮社网站“くらげバン”上连载这部漫画。漫画单行本已出版至第4卷。

      故事的主角名叫一之濑昴，他是宇宙战舰“提拉米苏号”的王牌驾驶员。由于他无法习惯和年长的驾驶员在一起，他把自己关在了自己的个人座机“迪朗达尔”里。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论