动画《宇宙战舰提拉米苏》首部宣传片播出，声优、制作人员公布

周三，动画《宇宙战舰提拉米苏（日语：宇宙戦艦ティラミス）》官方网站开始播出动画的首部宣传片，网站也公布了新关键视觉图、主要制作人员、声优等信息。



首部宣传片



动画主要制作人员如下：



原作：宫川サトシ、伊藤京（新潮社《Kurage Bunch》连载）

监督：博史池畠

系列构成：佐藤裕

角色设计：横山爱

动画制作：GONZO



动画主要声优如下：



一之濑昴 cv 石川界人

一之濑五十铃 cv 樱井孝宏

沃尔加·哈玛 cv 诹访部顺一

昴B cv 江口拓也

旁白 cv 大冢明夫



新关键视觉图





图上文字写到“地球是蓝色，兄弟是笨蛋。”



动画计划从4月起每周一25：00在太阳电视台、BS11播出，网络视频服务Hikari TV将在4月起每周一26：00独占先行发布。



动画改编自宮川サトシ、伊藤亰创作的同名科幻喜剧漫画。两人于2015年10月起在新潮社网站“くらげバン”上连载这部漫画。漫画单行本已出版至第4卷。



故事的主角名叫一之濑昴，他是宇宙战舰“提拉米苏号”的王牌驾驶员。由于他无法习惯和年长的驾驶员在一起，他把自己关在了自己的个人座机“迪朗达尔”里。





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